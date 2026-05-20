Несподівана користь від вина: ефект здивує багатьох
Несподівана користь від вина: ефект здивує багатьох

Спеціалісти застерігають: від користі до шкоди від вина - “один крок”

20 травня 2026, 21:29
Автор:
Кречмаровская Наталия

Загалом лікарі не радять вживати алкоголь, вказуючи на значну шкоду для організму. Однак щодо одного популярного алкогольного напою таких суворих застережень немає, навіть навпаки.

На думку лікарів червоне вино має кілька переваг для здоров’я — допомагає знизити рівень холестерину, артеріальний тиск та зменшити ризик діабету, пише видання Express. Зазначається, що вживання невеликої склянки червоного вина може допомогти покращити рівень холестерину. 

“Червоне вино багате на сполуки, які називаються поліфенолами, що природним чином містяться в рослинах. Вони мають численні корисні ефекти: знижують артеріальний тиск і рівень холестерину, зменшують ризик серцевих захворювань і діабету, і навіть покращують мікробіом кишківника”, — пише видання.

У 2015 році провели дослідження — три групи учасників щовечора протягом двох років вживали червоне вино, біле вино або мінеральну воду під час вечері. За результатами дослідження, група, яка пила червоне вино, показала найкращі результати, включаючи покращення рівня холестерину та, несподівано, кращу якість сну.

Інше дослідження показало, що вживання червоного вина може покращити реакцію організму на інсулін, що призводить до здатності швидше виводити цукор з крові.

Для досягнення оптимальних результатів експерти радять вживати вино з їжею, а не окремо. При цьому зазначають, як тільки людина починає вживати в середньому три келихи червоного напою на день, будь-яка користь втрачається. Найкращий варіант — один келих вина за вечерею. 

Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2205158/surprising-health-benefit-red-wine
