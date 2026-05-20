logo

BTC/USD

77657

ETH/USD

2134.58

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Неожиданная польза от вина: эффект удивит многих
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданная польза от вина: эффект удивит многих

Специалисты предостерегают: от пользы к вреду от вина – "один шаг"

20 мая 2026, 21:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В общем, врачи не советуют употреблять алкоголь, указывая на значительный вред для организма. Однако в одном популярном алкогольном напитке таких суровых оговорок нет, даже наоборот.

Неожиданная польза от вина: эффект удивит многих

Вино. Иллюстративное фото

По мнению врачей, красное вино имеет несколько преимуществ для здоровья — помогает снизить уровень холестерина, артериальное давление и уменьшить риск диабета, пишет издание Express. Отмечается, что употребление небольшого стакана красного вина поможет улучшить уровень холестерина.

"Красное вино богато соединениями, которые называются полифенолами, которые естественным образом содержатся в растениях. Они обладают многочисленными полезными эффектами: снижают артериальное давление и уровень холестерина, уменьшают риск сердечных заболеваний и диабета, и даже улучшают микробиом кишечника", — пишет издание.

В 2015 году провели исследование – три группы участников каждый вечер в течение двух лет употребляли красное вино, белое вино или минеральную воду во время ужина. По результатам исследования группа, которая пила красное вино, показала лучшие результаты, включая улучшение уровня холестерина и, неожиданно, лучшее качество сна.

Другое исследование показало, что употребление красного вина может улучшить реакцию организма на инсулин, что приводит к способности быстрее выводить сахар из крови.

Для достижения оптимальных результатов эксперты советуют употреблять вино с едой, а не по отдельности. При этом отмечают, как только человек начинает употреблять в среднем три бокала красного напитка в день, любая польза теряется. Лучший вариант – один бокал вина за ужином.

Напомним: портал "Комментарии" писал о факторах, вызывающих рак печени.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2205158/surprising-health-benefit-red-wine
Теги:

Новости

Все новости