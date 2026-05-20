Неожиданная польза от вина: эффект удивит многих

В общем, врачи не советуют употреблять алкоголь, указывая на значительный вред для организма. Однако в одном популярном алкогольном напитке таких суровых оговорок нет, даже наоборот.

Вино. Иллюстративное фото

По мнению врачей, красное вино имеет несколько преимуществ для здоровья — помогает снизить уровень холестерина, артериальное давление и уменьшить риск диабета, пишет издание Express. Отмечается, что употребление небольшого стакана красного вина поможет улучшить уровень холестерина.

"Красное вино богато соединениями, которые называются полифенолами, которые естественным образом содержатся в растениях. Они обладают многочисленными полезными эффектами: снижают артериальное давление и уровень холестерина, уменьшают риск сердечных заболеваний и диабета, и даже улучшают микробиом кишечника", — пишет издание.

В 2015 году провели исследование – три группы участников каждый вечер в течение двух лет употребляли красное вино, белое вино или минеральную воду во время ужина. По результатам исследования группа, которая пила красное вино, показала лучшие результаты, включая улучшение уровня холестерина и, неожиданно, лучшее качество сна.

Другое исследование показало, что употребление красного вина может улучшить реакцию организма на инсулин, что приводит к способности быстрее выводить сахар из крови.

Для достижения оптимальных результатов эксперты советуют употреблять вино с едой, а не по отдельности. При этом отмечают, как только человек начинает употреблять в среднем три бокала красного напитка в день, любая польза теряется. Лучший вариант – один бокал вина за ужином.

