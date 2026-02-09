Названо справжній суперпродукт довгожителів

Жителі “блакитних зон” — географічних районів з найвищою у світі часткою довгожителів — вживають один із суперпродуктів.

Овочі. Ілюстративне фото

Експерт з питань довголіття Ден Бюттнер пояснив, що понад 20 років вивчав раціон довгожителів у світі. За його словами, люди, які проживають найдовше та найздоровіше життя, харчуються переважно цільною рослинною їжею з дуже малою кількістю м’яса або взагалі без нього, пише видання Mirror.

Бюттнер також порадив суперпродукт, який він сам вживає, — це квасоля (чорна квасоля, сочевиця чи нут). Також експерт розповів, що тримає в холодильнику різноманітні свіжі овочі, листову зелень та трави, щоб мати змогу готувати швидкі страви. Зазвичай також є хліб на заквасці, трохи горіхів та насіння, а також гарна пляшка оливкової олії.

“Квасоля вже давно є популярним компонентом у раціоні людей, які шукають здорову їжу, яка довше дасть їм відчуття ситості. Квасоля є гарним джерелом клітковини та білка. Завдяки поєднанню вітамінів, поживних речовин та мінералів, квасоля вважається однією з рекомендованих п’яти порцій фруктів та овочів на день”, — пише видання.

Якщо ви оберете зелену квасолю, таку як звичайна квасоля або боби, які вважаються овочами, ви можете включити її як ще одну частину своїх п’яти порцій фруктів та овочів на день.

Лікарі підтверджують користь квасолі та зазначають, що вживання продукту може допомогти знизити рівень холестерину, підтримувати здоровий рівень цукру в крові, боротися з раком, сприяти здоров’ю травлення та навіть контролювати вагу.

