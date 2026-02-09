logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Названо справжній суперпродукт довгожителів
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо справжній суперпродукт довгожителів

Які продукти варто вживати, щоб зберегти здоров'я до глибокої старості

9 лютого 2026, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Жителі “блакитних зон” — географічних районів з найвищою у світі часткою довгожителів — вживають один із суперпродуктів. 

Названо справжній суперпродукт довгожителів

Овочі. Ілюстративне фото

Експерт з питань довголіття Ден Бюттнер пояснив, що понад 20 років вивчав раціон довгожителів у світі. За його словами, люди, які проживають найдовше та найздоровіше життя, харчуються переважно цільною рослинною їжею з дуже малою кількістю м’яса або взагалі без нього, пише видання Mirror. 

Бюттнер також порадив суперпродукт, який він сам вживає, — це квасоля (чорна квасоля, сочевиця чи нут). Також експерт розповів, що тримає в холодильнику різноманітні свіжі овочі, листову зелень та трави, щоб мати змогу готувати швидкі страви. Зазвичай також є хліб на заквасці, трохи горіхів та насіння, а також гарна пляшка оливкової олії.

“Квасоля вже давно є популярним компонентом у раціоні людей, які шукають здорову їжу, яка довше дасть їм відчуття ситості. Квасоля є гарним джерелом клітковини та білка. Завдяки поєднанню вітамінів, поживних речовин та мінералів, квасоля вважається однією з рекомендованих п’яти порцій фруктів та овочів на день”, — пише видання.

Якщо ви оберете зелену квасолю, таку як звичайна квасоля або боби, які вважаються овочами, ви можете включити її як ще одну частину своїх п’яти порцій фруктів та овочів на день.

Лікарі підтверджують користь квасолі та зазначають, що вживання продукту може допомогти знизити рівень холестерину, підтримувати здоровий рівень цукру в крові, боротися з раком, сприяти здоров’ю травлення та навіть контролювати вагу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кардіолог назвав п'ять маловідомих звичок, які "вбивають" серце.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/long-life-expert-recommends-one-36666671
Теги:

Новини

Всі новини