Назван настоящий суперпродукт долгожителей

Жители "голубых зон" — географических районов с самой высокой в мире долей долгожителей — употребляют один из суперпродуктов.

Овощи. Иллюстративное фото

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер объяснил, что более 20 лет изучал рацион долгожителей в мире. По его словам, люди, проживающие самую длинную и здоровую жизнь, питаются преимущественно цельной растительной пищей с очень малым количеством мяса или вообще без него, пишет издание Mirror.

Бюттнер также посоветовал суперпродукт, который он сам употребляет – это фасоль (черная фасоль, чечевица или нут). Также эксперт рассказал, что держит в холодильнике разнообразные свежие овощи, листовую зелень и травы, чтобы готовить быстрые блюда. Обычно есть хлеб на закваске, немного орехов и семян, а также хорошая бутылка оливкового масла.

"Фасоль уже давно является популярным компонентом в рационе людей, которые ищут здоровую пищу, которая дольше даст им ощущение сытости. Фасоль является хорошим источником клетчатки и белка. Благодаря сочетанию витаминов, питательных веществ и минералов фасоль считается одной из рекомендованных пяти порций фруктов и овощей в день”, — пишет издание.

Если вы выберете зеленую фасоль, такую как обычная фасоль или бобы, которые считаются овощами, вы можете включить ее в качестве еще одной части пяти порций фруктов и овощей в день.

Врачи подтверждают пользу фасоли и отмечают, что употребление продукта может помочь снизить уровень холестерина, поддерживать здоровый уровень сахара в крови, бороться с раком, способствовать пищеварению и даже контролировать вес.

