Названо найкращий час для вживання риби

Риба вважається одним із найкорисніших продуктів. Щоб отримати максимум поживних речовин та мінімізувати навантаження на організм, важливо знати оптимальний час для вживання риби.

Вживання риби. Фото: із відкритих джерел

Вживання риби на початку дня може забезпечити стабільне вивільнення енергії та білка, що допоможе відчути ситість, що робить її гарним варіантом для обіду.

Крім того, поєднання риби з цільнозерновими продуктами та овочами допомагає контролювати рівень цукру в крові та підтримувати концентрацію.

Тоді як вживання риби на ніч може сприяти відновленню мозку та кращому сну. До того ж, білки з риби легше засвоюються ввечері, ніж червоне м'ясо.

Американська асоціація серця інформує, що для серцево-судинної системи важливіша послідовність, ніж час. Тому вживання не менше двох порцій жирної риби на тиждень допомагає знизити рівень тригліцеридів та кров'яний тиск.

Поєднання риби з корисними для серця продуктами, такими як листова зелень, горіхи, оливкова олія або багаті на клітковину зернові, посилює її захисну дію. Уникайте смаження у фритюрі, оскільки це може нейтралізувати користь омега-3.

Омега-3 жирні кислоти критично важливі для пам'яті, концентрації уваги та довгострокового здоров'я мозку.

У журналі Nutrition йдеться, оскільки омега-3 жирні кислоти допомагають регулювати нейромедіатори та цикли сну, то вживання риби на вечерю може бути особливо корисним для когнітивного відновлення та кращого сну.

Крім того, вживання риби на обід може збільшити концентрацію протягом дня.

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, оселедець, сардини та форель, є головними джерелами EPA та DHA. Це незамінні омега-3 жирні кислоти, яких організм не може виробляти самостійно у достатній кількості.

Омега-3 можуть допомогти зменшити запалення, підтримати здоровий рівень тригліцеридів, підтримати роботу мозку і нервів, допомагають знизити ризик деяких видів раку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вживання риби може спричинити інфаркт та інсульт: вчені виявили загрозливий зв'язок.



