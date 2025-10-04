logo

Названо лучшее время для употребления рыбы

Употребление рыбы на ночь может способствовать восстановлению мозга и лучшему сну

4 октября 2025, 10:20
Рыба считается одним из самых полезных продуктов. Чтобы получить максимум питательных веществ и минимизировать нагрузку на организм, важно знать оптимальное время для употребления рыбы.

Употребление рыбы в начале дня может обеспечить стабильное высвобождение энергии и белка, что поможет почувствовать сытость, что делает ее хорошим вариантом для обеда.

Кроме того, сочетание рыбы с цельнозерновыми продуктами и овощами помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать концентрацию.

Тогда как употребление рыбы на ночь может способствовать восстановлению мозга и лучшему сну. К тому же белки из рыбы легче усваиваются вечером, чем красное мясо.

Американская ассоциация сердца информирует, что для сердечно-сосудистой системы важнее последовательность, чем время. Поэтому употребление не менее двух порций жирной рыбы в неделю помогает снизить уровень триглицеридов и кровяное давление.

Сочетание рыбы с полезными для сердца продуктами, такими как листовая зелень, орехи, оливковое масло или богатые клетчаткой зерновые, усиливает ее защитное действие. Избегайте жарки во фритюре, поскольку это может нейтрализовать пользу омега-3.

Омега-3 жирные кислоты критически важны для памяти, концентрации внимания и долгосрочного здоровья мозга.

В журнале Nutrition говорится, поскольку омега-3 жирные кислоты помогают регулировать нейромедиаторы и циклы сна, то употребление рыбы на ужин может быть особенно полезным для когнитивного восстановления и лучшего сна.

Кроме того, употребление рыбы на обед может повысить концентрацию в течение дня.

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, сардины и форель, являются главными источниками EPA и DHA. Это незаменимые омега-3 жирные кислоты, которых организм не может производить самостоятельно в достаточном количестве.

Омега-3 могут: помочь уменьшить воспаление, поддержать здоровый уровень триглицеридов, поддержать работу мозга и нервов, помогают снизить риск некоторых видов рака.

Читайте также на портале "Комментарии" — употребление рыбы может вызвать инфаркт и инсульт: ученые обнаружили угрожающую связь.




