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Употребление рыбы может вызвать инфаркт и инсульт: ученые обнаружили угрожающую связь

Почему употребление рыбы может вызвать инфаркт или инсульт

сегодня, 14:33
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Кречмаровская Наталия

Пресноводная рыба обычно считается диетическим и полезным продуктом, однако ее употребление может привести к неожиданной угрозе.

Употребление рыбы может вызвать инфаркт и инсульт: ученые обнаружили угрожающую связь

Рыба. Иллюстративное фото

Более 90% популярной пресноводной рыбы в Южной Калифорнии содержат паразита, способного вызвать инсульты или сердечные приступы у людей, которые ее едят, пишет издание Independent.

"Исследователи заявили, что паразитами были два вида плоских червей, известных как трематоды. Это класс плоских червей — они имеют длину не более нескольких сантиметров и могут привести к потере веса или вялости. Хотя инфекция случается редко, она также приводила к более серьезным последствиям", — пишет издание.

Отмечается, что специалисты исследовали в 2023 году 84 рыбы семи разных видов. Из них 93% были инфицированы паразитом Haplorchis pumilio, а некоторые являлись носителями тысяч других паразитов. Два из пяти мест дали положительные результаты по второму паразиту, известному как Centrocestus formosanus, его нашли у 91% рыб.

Однако даже наличие столь большого количества паразитов может не создать никакой угрозы. Совет прост — нужно полностью приготовить рыбу, или заморозить по крайней мере в неделю ту рыбу, которую планируется употреблять в сыром виде.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пищевые трематодозные инфекции (возникают вследствие употребления в пищу продуктов, содержащих условно-патогенные микробы или их токсины) могут приводить к инвалидности или даже смерти.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заменить полезный и популярный лосось можно другими, более дешевыми, аналогами, а пользы от употребления такой рыбы даже больше.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-fish-parasite-stroke-heart-attack-b2763006.html
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