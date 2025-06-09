Употребление рыбы может вызвать инфаркт и инсульт: ученые обнаружили угрожающую связь

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Кречмаровская Наталия
Пресноводная рыба обычно считается диетическим и полезным продуктом, однако ее употребление может привести к неожиданной угрозе.
Рыба. Иллюстративное фото
Более 90% популярной пресноводной рыбы в Южной Калифорнии содержат паразита, способного вызвать инсульты или сердечные приступы у людей, которые ее едят, пишет издание Independent.
Отмечается, что специалисты исследовали в 2023 году 84 рыбы семи разных видов. Из них 93% были инфицированы паразитом Haplorchis pumilio, а некоторые являлись носителями тысяч других паразитов. Два из пяти мест дали положительные результаты по второму паразиту, известному как Centrocestus formosanus, его нашли у 91% рыб.
Однако даже наличие столь большого количества паразитов может не создать никакой угрозы. Совет прост — нужно полностью приготовить рыбу, или заморозить по крайней мере в неделю ту рыбу, которую планируется употреблять в сыром виде.
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пищевые трематодозные инфекции (возникают вследствие употребления в пищу продуктов, содержащих условно-патогенные микробы или их токсины) могут приводить к инвалидности или даже смерти.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что заменить полезный и популярный лосось можно другими, более дешевыми, аналогами, а пользы от употребления такой рыбы даже больше.
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