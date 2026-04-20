Названо напій, який “прочищає” артерії та знижує холестерин: ефект вражаючий

Кречмаровская Наталия
Один червоний напій допомагає ефективно очистити артерії та знизити рівень “поганого” холестерину.
Проблеми з серцем. Ілюстративне фото
Дослідження довели, що гострий та яскравий напій — гранатовий сік має неперевершений вплив на здоров’я. Він багатий на антиоксиданти, що допомагає запобігти утворенню бляшок в артеріях. Такі бляшанки становлять значну загрозу — вони звужують артерії, роблять їх жорсткими, обмежуючи кровотік та збільшуючи ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфаркти та інсульти, пише видання Mirror.
Дослідники зазначають, що гранат може допомогти в боротьбі із серцево-судинними захворюваннями кількома шляхами, зокрема:
зменшення оксидативного стресу,
підтримка синтезу та активності оксиду азоту,
пригнічення окиснення потенційно шкідливого ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності).
Нові дослідження показують, що антиоксиданти допомагають боротися з окисненим холестерином, який сприяє закупорці артерій, запобігає звуженню артерій, що життєво важливо для профілактики серцево-судинних захворювань.
Дослідники зазначають, що антиоксиданти, які містяться в гранатах, допомагають зменшити запалення, що також позитивно впливає на здоров’я артерій.
Також поліфеноли допомагають покращити функціонування серцевої оболонки та кровоносних судин.
