commentss НОВИНИ Всі новини

Названо напій, який “прочищає” артерії та знижує холестерин: ефект вражаючий

Справжній порятунок від високого холестерину та артеріального тиску

20 квітня 2026, 13:58
Кречмаровська Наталія

Один червоний напій допомагає ефективно очистити артерії та знизити рівень “поганого” холестерину. 

Дослідження довели, що гострий та яскравий напій — гранатовий сік має неперевершений вплив на здоров’я. Він багатий на антиоксиданти, що допомагає запобігти утворенню бляшок в артеріях. Такі бляшанки становлять значну загрозу — вони звужують артерії, роблять їх жорсткими, обмежуючи кровотік та збільшуючи ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфаркти та інсульти, пише видання Mirror. 

Дослідники зазначають, що гранат може допомогти в боротьбі із серцево-судинними захворюваннями кількома шляхами, зокрема:

  • зменшення оксидативного стресу,

  • підтримка синтезу та активності оксиду азоту,

  • пригнічення окиснення потенційно шкідливого ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності).

Нові дослідження показують, що антиоксиданти допомагають боротися з окисненим холестерином, який сприяє закупорці артерій, запобігає звуженню артерій, що життєво важливо для профілактики серцево-судинних захворювань.

Дослідники зазначають, що антиоксиданти, які містяться в гранатах, допомагають зменшити запалення, що також позитивно впливає на здоров’я артерій. 

“Максимальний ефект спостерігався після 12 місяців вживання гранатового соку. За даними дослідників, систолічний артеріальний тиск знизився на 12% після одного року вживання гранатового соку і не знижувався далі протягом трьох років вживання гранатового соку. цьому можуть сприяти поліфеноли, що містяться в гранаті”, — йдеться у повідомленні.

Також поліфеноли допомагають покращити функціонування серцевої оболонки та кровоносних судин.

“Гранати містять антиоксиданти, такі як таніни, флавоноїди та антоціани, які допомагають захищати клітини, борючись з вільними радикалами. Ці сполуки також можуть допомогти зменшити та відновити пошкодження ДНК, що може знизити ризик розвитку деяких видів раку”, — підсумували експерти. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про тривожний сигнал інсульту та проблем із серцем, який проявляється вночі.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/red-drink-could-unclog-arteries-37005982
