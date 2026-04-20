Главная Новости Здоровье диета и питание Назван напиток, который "прочищает" артерии и снижает холестерин: эффект впечатляющий
НОВОСТИ

Назван напиток, который "прочищает" артерии и снижает холестерин: эффект впечатляющий

Настоящее спасение от высокого холестерина и артериального давления

20 апреля 2026, 13:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

Один красный напиток помогает эффективно очистить артерии и снизить уровень плохого холестерина.

Исследования доказали, что острый и яркий напиток – гранатовый сок оказывает непревзойденное влияние на здоровье. Он богат антиоксидантами, что помогает предотвратить образование бляшек в артериях. Такие жестянки представляют значительную угрозу – они сужают артерии, делают их жесткими, ограничивая кровоток и увеличивая риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты, пишет издание Mirror.

Исследователи отмечают, что гранат может помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями несколькими путями, в частности:

  • уменьшение оксидативного стресса,

  • поддержание синтеза и активности оксида азота,

  • угнетение окисления потенциально вредного ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

Новые исследования показывают, что антиоксиданты помогают бороться с окисленным холестерином, способствующим закупорке артерий, предотвращает сужение артерий, что жизненно важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что содержащиеся в гранатах антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, что также положительно влияет на здоровье артерий.

"Максимальный эффект наблюдался после 12 месяцев употребления гранатового сока. По данным исследователей, систолическое артериальное давление снизилось на 12% после одного года употребления гранатового сока и не снижалось дальше в течение трех лет употребления гранатового сока. Этому могут способствовать содержащиеся в гранате полифенолы", — говорится в сообщении.

Также полифенолы помогают улучшить функционирование сердечной оболочки и кровеносных сосудов.

"Гранаты содержат антиоксиданты, такие как танины, флавоноиды и антоцианы, которые помогают защищать клетки, борясь со свободными радикалами. Эти соединения также могут помочь уменьшить и восстановить повреждение ДНК, что может снизить риск развития некоторых видов рака", — подытожили эксперты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о тревожном сигнале инсульта и проблемах с сердцем, который проявляется ночью.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/red-drink-could-unclog-arteries-37005982
