Назван напиток, который "прочищает" артерии и снижает холестерин: эффект впечатляющий

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Один красный напиток помогает эффективно очистить артерии и снизить уровень плохого холестерина.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Исследования доказали, что острый и яркий напиток – гранатовый сок оказывает непревзойденное влияние на здоровье. Он богат антиоксидантами, что помогает предотвратить образование бляшек в артериях. Такие жестянки представляют значительную угрозу – они сужают артерии, делают их жесткими, ограничивая кровоток и увеличивая риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты, пишет издание Mirror.
Исследователи отмечают, что гранат может помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями несколькими путями, в частности:
уменьшение оксидативного стресса,
поддержание синтеза и активности оксида азота,
угнетение окисления потенциально вредного ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).
Новые исследования показывают, что антиоксиданты помогают бороться с окисленным холестерином, способствующим закупорке артерий, предотвращает сужение артерий, что жизненно важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи отмечают, что содержащиеся в гранатах антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, что также положительно влияет на здоровье артерий.
Также полифенолы помогают улучшить функционирование сердечной оболочки и кровеносных сосудов.
