Найкращий захист від хвороб: експерти здивували правдою про користь фруктів

Регулярне споживання фруктів, багатих на антиоксиданти, є простим і ефективним способом підтримки здоров’я та зниження ризику різних хвороб. Антиоксиданти – це природні сполуки, які захищають клітини організму від окислювального стресу, що може призводити до їх пошкодження та розвитку захворювань. За даними Marthastewart, хоча всі фрукти містять антиоксиданти, деякі з них мають їх у найбільшій концентрації, і саме на них радять звертати увагу дієтологи.

Фото: 24 Канал

Чорниця є джерелом антоціанів, які допомагають знизити запальні процеси в організмі і зменшують ризик серцево-судинних хвороб, пояснює дієтолог Даніела Новотни. Крім того, вона багата на вітамін С, який захищає клітини від ушкоджень, підтримує вироблення колагену та зміцнює імунітет.

Апельсини також відзначаються високим вмістом антиоксидантів, таких як вітамін С, флавоноїди та каротиноїди. Ці сполуки сприяють зниженню запалення, підтримують імунну систему та загальне здоров’я, зазначає Новотни.

Ожина містить антоціани, флавоноїди, ресвератрол та елагову кислоту, які надійно борються з вільними радикалами. Крім того, ожина є багатим джерелом клітковини, що сприяє нормальному травленню, підкреслює дієтолог Мішель Лухан.

Червоний виноград відомий високим вмістом ресвератролу, який допомагає знизити кров’яний тиск, рівень "поганого" холестерину та зменшує ризик утворення тромбів. Він також містить елагову кислоту, яка зменшує запалення і окислювальний стрес, що впливає на клітини, білки та ДНК.

Гранати забезпечують організм антиоксидантами пунікалагіном і елаговою кислотою, які мають протизапальні властивості та підтримують роботу серця і стан шкіри. Крім того, вони містять калій та клітковину, необхідні для нормального тиску і травлення.

Завдяки включенню цих фруктів у раціон можна не лише підвищити рівень антиоксидантів, а й зміцнити імунну систему, підтримати серцево-судинну систему та загальне здоров’я організму.

