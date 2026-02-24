logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Чому людям за 50 потрібно неодмінно щодня вживати каву: медики вразили новою причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому людям за 50 потрібно неодмінно щодня вживати каву: медики вразили новою причиною

Дослідження свідчать, що щоденна чашка натуральної кави сприяє здоров’ю мозку, серця, обміну речовин та загальному тонусу організму

24 лютого 2026, 10:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після 50 років організм починає працювати за новими законами: метаболізм уповільнюється, гормональний фон змінюється, а мозок потребує додаткової підтримки. Сучасні дослідження все частіше звертають увагу на звичні продукти, які допомагають підтримувати життєвий тонус без складних дієт або дорогих препаратів. Одним із таких природних "помічників" виявилася звичайна кава. Регулярне споживання цього напою здатне позитивно впливати саме на людей старшого віку.

Чому людям за 50 потрібно неодмінно щодня вживати каву: медики вразили новою причиною

Фото: з відкритих джерел

Щоденна чашка кави сприяє підтримці когнітивних функцій. Після 50 років концентрація уваги та швидкість реакцій природно знижуються. Кофеїн активізує вироблення нейромедіаторів, що відповідають за ясність мислення та пам’ять. Дослідження доводять: люди, які п’ють каву регулярно, мають нижчий ризик розвитку вікових когнітивних порушень, а мозок залишається активним довше.

Кава також корисна для серця і судин. Антиоксиданти в натуральних зернах уповільнюють старіння клітин, покращують еластичність судин і підтримують нормальний кровообіг. Це важливо для зрілих людей, адже стабільна робота серцево-судинної системи є ключовим фактором здоров’я.

Ще одна перевага — прискорення обміну речовин. У зрілому віці організм виробляє енергію повільніше, а кава стимулює метаболізм, допомагаючи відчувати бадьорість та легше переносити фізичне навантаження. Крім того, напій надає природний енергетичний ефект без різких стрибків та перевтоми, підтримує настрій і мотивацію протягом дня. 

Натуральна кава багата на поліфеноли — потужні антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом. Вони захищають клітини, підтримують печінку, гормональний баланс і допомагають організму адаптуватися до вікових змін. Тож для людей після 50 чашка кави щодня — не лише приємна звичка, а й ефективний спосіб підтримувати здоров’я й активність.

Як вже писали "Коментарі", систематичне вживання шампанського може негативно впливати не лише на загальний стан організму, а й на здоров’я ротової порожнини, застерігають лікарі. Через свій хімічний склад цей напій містить кислоти та вуглекислий газ, які здатні поступово руйнувати зубну емаль. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини