Лучшая защита от болезней: эксперты удивили правдой о пользе фруктов

Регулярное потребление фруктов, богатых антиоксидантами, является простым и эффективным способом поддержания здоровья и снижения риска различных болезней. Антиоксиданты – это природные соединения, защищающие клетки организма от окислительного стресса, что может приводить к их повреждению и развитию заболеваний. По данным Marthastewart, хотя все фрукты содержат антиоксиданты, некоторые из них имеют их в наибольшей концентрации, и именно на них советуют обращать внимание диетологи.

Фото: 24 Канал

Черника является источником антоцианов, которые помогают снизить воспалительные процессы в организме и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, поясняет диетолог Даниэла Новотны. Кроме того, она богата витамином С, который защищает клетки от повреждений, поддерживает выработку коллагена и укрепляет иммунитет.

Апельсины также отличаются высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамин С, флавоноиды и каротиноиды. Эти соединения способствуют снижению воспаления, поддерживают иммунную систему и общее здоровье, отмечает Новотны.

Ежевика содержит антоцианы, флавоноиды, ресвератрол и элаговую кислоту, которые надежно борются со свободными радикалами. Кроме того, ежевика является богатым источником клетчатки, способствующей нормальному пищеварению, подчеркивает диетолог Мишель Лухан.

Красный виноград известен высоким содержанием ресвератрола, который помогает снизить кровяное давление, уровень "плохого" холестерина и уменьшает риск тромбов. Он также содержит элаговую кислоту, которая уменьшает воспаление и окислительный стресс, влияющий на клетки, белки и ДНК.

Гранаты снабжают организм антиоксидантами пуникалагином и элаговой кислотой, которые обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают работу сердца и состояние кожи. Кроме того, они содержат калий и клетчатку, необходимые для нормального давления и пищеварения.

Благодаря включению этих фруктов в рацион можно не только повысить уровень антиоксидантов, но укрепить иммунную систему, поддержать сердечно-сосудистую систему и общее здоровье организма.

