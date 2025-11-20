Наявність одного інгредієнта у цих напоях робить їх смертельними: шокуюча заява

При споживанні солодких продуктів важливо розрізняти природний цукор, що міститься у фруктах, овочах та молочних продуктах, і доданий цукор у вигляді глюкози, фруктози, сахарози, кукурудзяного сиропу або навіть "натуральних" підсолоджувачів, таких як мед або кленовий сироп. Надмірне споживання продуктів із доданим цукром може негативно впливати на здоров’я. Через це видання Eating Well склало список із шести популярних напоїв, у яких міститься більше цукру, ніж у глазурованому пончику.

Солодкий чай

Хоча свіжозаварений чай майже не містить калорій та цукру, доданий цукор змінює картину.

"Хоча він може здаватися більш здоровою альтернативою газованим напоям, більшість холодних чаїв містять велику кількість доданого цукру", – зазначає дієтолог Емі Браунштейн.

Навіть домашній солодкий чай може містити понад 19 г цукру на 227 г напою.

Чаї з медом

Напої з медом виглядають природнішими, але мед також є доданим цукром.

"Різниця між тростинним цукром і медом полягає в їхньому складі, адже мед містить більше фруктози", – пояснює Браунштейн.

Газовані напої

"Газовані напої називають "порожніми калоріями. Вони підвищують ризик надмірної ваги, серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.", — каже нутриціолог Сара Гароне.

Дієтичні газовані напої менш шкідливі, але надмірне вживання навіть їх може негативно впливати на здоров’я.

Лимонад

Незалежно від форми приготування, порція лимонаду часто містить понад 13 г цукру.

"Доданий цукор надає солодкості, але не приносить користі організму", – наголошує Гароне.

Спортивні напої

Вони містять електроліти і поживні речовини, проте часто сприймаються як "здорові" без потреби.

"Проблема в тому, що спортивні напої споживають люди без фізичних навантажень", – додає дієтолог Евері Зенкер. Кавові напої

Звичайна кава майже не містить цукру, але ароматизовані сиропи, збиті вершки та солодкі фраппе швидко збільшують його кількість.

Експерти радять віддавати перевагу цільним фруктам і натуральним продуктам для отримання вітамінів і мінералів, уникаючи зайвого цукру.

