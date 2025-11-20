Вживання чаю може завдати непоправної шкоди печінці: вчений шокував відкриттям

Гастроентеролог Саурабх Сеті, який проходив навчання в Гарварді, звернувся до своїх 1,3 млн підписників в Instagram із важливим застереженням, повідомляє the-express.

Фото: з відкритих джерел

Для багатьох людей чай — це напій для відпочинку: його п’ють і вранці, і перед сном. У помірній кількості він справді має користь, зокрема підтримує здорове травлення. Та лікар наголошує: деякі поширені звички можуть перетворити корисний напій на фактор ризику.

"Я сертифікований гастроентеролог, і назву сім найгірших звичок, пов’язаних із чаєм, які можуть шкодити вашому кишківнику та печінці", — пояснює він.

1. Чай на голодний шлунок

За словами Сеті, кислотність напою разом із кофеїном і танінами подразнює слизову, що може викликати печію, нудоту, неприємні відчуття та навіть зневоднення. Крім того, чай знижує засвоєння заліза, що особливо небезпечне для людей з анемією.

2. Надмір цукру

Йдеться передусім про холодні та молочні варіанти напою. Деякі популярні чаї містять до 30–40 г цукру, що збільшує ймовірність розвитку діабету та неалкогольної жирової хвороби печінки.

3. "Детокс"-чаї та чаї для схуднення

Сеті зазначає, що такі напої зазвичай діють завдяки послабленню. Часте вживання "слімінг"-чаїв призводить до зневоднення, втрати електролітів і може пошкоджувати кишківник.

4. Надлишок екстрактів зеленого чаю

Попри користь зеленого чаю, його концентровані добавки інколи становлять небезпеку. Лікар нагадує про рідкісні, але задокументовані випадки токсичного ураження печінки через надмірний прийом таких екстрактів.

5. Занадто гарячий чай

Фахівець радить уникати температур вище 65°C. Регулярне вживання дуже гарячих напоїв підвищує ризик розвитку раку стравоходу. Наукова робота в Китаї у 2020 році підтвердила зв’язок між температурою понад 150°F та формуванням плоскоклітинної карциноми.

6. Чай із кофеїном перед сном

Хоч у чаї кофеїну менше, ніж у каві, він все одно здатний погіршувати якість сну. Сеті рекомендує уникати таких напоїв увечері, адже залишковий кофеїн впливає на відновлення організму, зокрема функції печінки та травлення.

Як вже писали "Коментарі", для підтримки здоров’я суглобів важливо правильно формувати раціон. Дієтолог Вікі Кеніг радить віддавати перевагу продуктам, багатим на антиоксиданти та інші поживні речовини, які допомагають зменшувати запалення, інформує Prevention.