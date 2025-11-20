Употребление чая может нанести непоправимый вред печени: ученый шокировал открытием

Гастроэнтеролог Саурабх Сети, проходивший обучение в Гарварде, обратился к своим 1,3 млн подписчиков в Instagram с важной оговоркой, сообщает the-express.

Для многих людей чай это напиток для отдыха: его пьют и утром, и перед сном. В умеренном количестве он действительно пользуется, в частности поддерживает здоровое пищеварение. Но врач отмечает, что некоторые распространенные привычки могут превратить полезный напиток в фактор риска.

"Я сертифицирован гастроэнтеролог, и назову семь худших привычек, связанных с чаем, которые могут вредить вашему кишечнику и печени", — объясняет он.

1. Чай на голодный желудок

По словам Сети, кислотность напитка вместе с кофеином и танинами раздражает слизистую, что может вызвать изжогу, тошноту, неприятные ощущения и даже обезвоживание. Кроме того, чай снижает усвоение железа, что особенно опасно для людей с анемией.

2. Избыток сахара

Речь идет прежде всего о холодных и молочных вариантах напитка. Некоторые популярные чаи содержат до 30-40 г сахара, что увеличивает вероятность развития диабета и неалкогольной печени.

3. "Детокс"-чаи и чаи для похудения

Сети отмечает, что такие напитки обычно действуют благодаря послаблению. Частое употребление "слиминг"-чаев приводит к обезвоживанию, потере электролитов и может повреждать кишечник.

4. Избыток экстрактов зеленого чая

Несмотря на пользу зеленого чая, его концентрированные добавки иногда представляют опасность. Врач напоминает о редких, но задокументированных случаях токсического поражения печени из-за чрезмерного приема таких экстрактов.

5. Слишком горячий чай

Специалист советует избегать температур выше 65°C. Регулярное употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода. Научная работа в Китае в 2020 году подтвердила связь между температурой более 150°F и формированием плоскоклеточной карциномы.

6. Чай с кофеином перед сном

Хотя в чае кофеина меньше, чем в кофе, он все равно способен ухудшать качество сна. Сети рекомендует избегать таких напитков вечером, ведь остаточный кофеин влияет на восстановление организма, в частности, функции печени и пищеварения.

