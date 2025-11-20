Наличие одного ингредиента в этих напитках делает их смертельным: шокирующее заявление

При употреблении сладких продуктов важно различать природный сахар, содержащийся во фруктах, овощах и молочных продуктах, и добавленный сахар в виде глюкозы, фруктозы, сахарозы, кукурузного сиропа или даже "натуральных" подсластителей, таких как мед или кленовый сироп. Чрезмерное потребление продуктов с добавленным сахаром может отрицательно влиять на здоровье. Поэтому издание Eating Well составило список из шести популярных напитков, в которых содержится больше сахара, чем в глазурованном пончике.

Сладкий чай

Хотя свежезаваренный чай почти не содержит калорий и сахара, добавленный сахар изменяет картину.

"Хотя он может казаться более здоровой альтернативой газированным напиткам, большинство холодных чаев содержат большое количество добавленного сахара", – отмечает диетолог Эми Браунштейн.

Даже домашний сладкий чай может содержать более 19 г сахара на 227 г напитка.

Чаи с медом

Напитки с медом выглядят более естественными, но мед также является добавленным сахаром.

"Разница между тростниковым сахаром и медом заключается в их составе, ведь мед содержит больше фруктозы", – объясняет Браунштейн.

Газированные напитки

"Газированные напитки называют" пустыми калориями. Они повышают риск избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета", — говорит нутрициолог Сара Гароне.

Диетические газированные напитки менее вредны, но чрезмерное употребление даже может негативно влиять на здоровье.

Лимонад

Независимо от формы приготовления порция лимонада часто содержит более 13 г сахара.

"Добавленный сахар придает сладости, но не приносит пользы организму", – отмечает Гароне.

Спортивные напитки

Они содержат электролиты и питательные вещества, однако часто воспринимаются как "здоровые" без надобности.

"Проблема в том, что спортивные напитки потребляют люди без физических нагрузок", – добавляет диетолог Эвери Зенкер. Кофейные напитки

Обычный кофе почти не содержит сахара, но ароматизированные сиропы, взбитые сливки и сладкие фраппе быстро увеличивают его количество.

Эксперты советуют отдавать предпочтение цельным фруктам и натуральным продуктам для получения витаминов и минералов, избегая лишнего сахара.

