Мода на мультиварки і аерогрилі – чи безпечні вони для здоров’я

Мультиварки й аерогрилі вже стали постійними мешканцями українських кухонь. Вони обіцяють швидке приготування, мінімум клопоту і максимум користі. Однак багато хто ставить запитання – чи справді такі гаджети роблять їжу здоровішою, чи це лише модний тренд?

Мультиварка і аерогриль: чи справді їжа, приготована в них, корисна

Аерогриль готує завдяки циркуляції гарячого повітря, без великої кількості олії. Завдяки цьому страва має хрустку скоринку, але містить у рази менше жиру та калорій. Дослідження показують, що при такому способі приготування утворюється менше шкідливих сполук, ніж при звичайному смаженні на сковороді. Мультиварка, своєю чергою, готує за нижчих температур і майже без води – тому в стравах зберігається більше поживних речовин, зокрема вітаміни A, E, D та антиоксиданти.

Фахівці зазначають: користь очевидна, але повної безпеки техніка не гарантує. Якщо перегрівати продукти або використовувати неякісну сировину, у страві все одно можуть утворюватися шкідливі речовини. Важливо також не пересушувати їжу та дотримуватися режимів готування.

Мультиварка підходить тим, хто любить супи, каші й тушковані страви. Аерогриль – для прихильників хрусткого картоплі чи курки без зайвого жиру. Додатковий плюс – менше диму, запахів і чистіша кухня.

Експерти радять: готувати потрібно з розумом. Використовуйте свіжі продукти, не перевантажуйте їх маслом і сіллю, а сучасна техніка допоможе зробити процес швидким, зручним і справді корисним.

Мультиварки й аерогрилі – не просто тренд, а реальний крок до здоровішого харчування. Головне – не забувати, що користь страви починається не з кнопки "старт", а з усвідомленого вибору продуктів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про користь правильно засоленого домашнього сала.