Хто їсть шматочок сала щодня – живе довше і рідше хворіє
Хто їсть шматочок сала щодня – живе довше і рідше хворіє

Сало не лише смачне, а й корисне – воно зміцнює імунітет, покращує роботу серця та мозку. А ми розкажемо, як засолити його так, щоб тануло в роті.

10 листопада 2025, 21:55
Автор:
avatar

Проніна Аня

Українське сало – це не просто традиційна страва, а справжній суперфуд. У ньому є жиророзчинні вітаміни A, E та D, омега-3 жирні кислоти, селен і холін. Ці речовини зміцнюють імунну систему, підтримують роботу серця, покращують пам’ять і допомагають організму боротися із запаленнями. Крім того, сало стимулює вироблення жовчі, нормалізує травлення і є чудовим джерелом енергії в холодну пору року.

Як засолити сало вдома – рецепт і користь для здоров’я

Хочете приготувати справжнє домашнє сало, як у бабусі? Ось перевірений рецепт. Візьміть 600 г свіжого сала (з м’ясною прошаркою або без), 5 столових ложок великої солі, чайну ложку чорного перцю, 8–10 зубчиків часнику і кілька лаврових листків. Ретельно натріть сало сумішшю спецій, загорніть у пергамент або харчову плівку та покладіть у холодильник на 3–5 днів. Потім приберіть надлишки солі й наріжте тонкими скибками. Таке сало виходить ніжним, ароматним і добре зберігається.

Секрет користі простий – сало містить антиоксиданти (селен) і арахідонову кислоту, що допомагають організму протистояти вірусам, омега-3 та холін підтримують мозок і пам’ять, а олеїнова кислота зміцнює судини. Жири, що входять до складу сала, роблять шкіру пружною, а сам продукт діє як природний сорбент, виводячи токсини.

Лікарі радять дотримуватись помірності: щоденна норма становить 10–15 г для малорухливих людей і до 70 г – для тих, хто має активний спосіб життя. Найбільше користі у свіжому або малосоленому салі, тоді як заморожене чи пересолене втрачає частину цінних властивостей.

Тож сало – це не просто смак дитинства, а корисний продукт, який варто додати до раціону. Один шматочок на день – і ваш організм скаже "дякую".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про користь гарбузового насіння і про правила його вживання.



