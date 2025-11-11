logo

Мода на мультиварки и аэрогрили – безопасны ли они для здоровья

Современная техника обещает здоровое приготовление без масла и потери витаминов. Но действительно ли это правда – выясняем вместе.

11 ноября 2025, 09:54
Мультиварки и аэрогрили уже стали постоянными жителями украинских кухонь. Они обещают быстрое приготовление, минимум хлопот и максимум пользы. Однако многие задают вопрос – действительно ли такие гаджеты делают еду здоровее, или это модный тренд?

Мода на мультиварки и аэрогрили – безопасны ли они для здоровья

Мультиварка и аэрогриль: действительно ли еда, приготовленная в них, полезна

Аэрогриль готовит благодаря циркуляции горячего воздуха без большого количества масла. Благодаря этому блюдо имеет хрустящую корочку, но содержит в разы меньше жира и калорий. Исследования показывают, что при таком способе приготовления образуется меньше вредных соединений, чем при обычном жарке на сковороде. Мультиварка в свою очередь готовит при более низких температурах и почти без воды – поэтому в блюдах хранится больше питательных веществ, в частности витамины A, E, D и антиоксиданты.

Специалисты отмечают: польза очевидна, но полной безопасности техника не гарантирует. Если перегревать продукты или использовать некачественное сырье, то в блюде все равно могут образовываться вредные вещества. Важно также не пересушивать пищу и соблюдать режимы приготовления.

Мультиварка подходит тем, кто любит супы, каши и тушеные блюда. Аэрогриль – для поклонников хрустящего картофеля или курицы без лишнего жира. Дополнительный плюс – меньше дыма, запахов и более чистая кухня.

Эксперты советуют: готовить нужно с умом. Используйте свежие продукты, не перегружайте их маслом и солью, а современная техника поможет сделать процесс быстрым, удобным и полезным.

Мультиварки и аэрогрили – не просто тренд, а реальный шаг к здоровому питанию. Главное – не забывать, что польза блюда начинается не с кнопки "старт", а с осознанного выбора продуктов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о пользе правильно засоленного домашнего сала.



