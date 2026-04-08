Містить забагато цукуру та шкодить печінці: розкрито шокуючу правду про найнебезпечніший сніданок

Коли мова заходить про шкідливу їжу, більшість людей одразу думає про фастфуд або солодощі. Проте, за словами медиків, справжня небезпека може ховатися у звичайному щоденному сніданку, який багато хто вважає корисним.

Фото: з відкритих джерел

Американський лікар і популяризатор здорового способу життя Ерік Берг зазначає, що одне з найпоширеніших ранкових поєднань може шкодити організму більше, ніж здається. У своєму відео він назвав класичне поєднання пластівців із молоком та апельсинового соку "цукровою бомбою" і навіть "найнебезпечнішим сніданком у світі".

Лікар пояснює, що така їжа містить надмірну кількість цукру та фруктози, створюючи серйозне навантаження на організм. Особливо це стосується готових пластівців, які проходять інтенсивну обробку. Більшість споживачів обирає солодкі варіанти з доданим цукром, ароматизаторами, барвниками та рафінованими оліями. В результаті, за словами Берга, люди фактично починають день із "миски цукерок із молоком".

Регулярне вживання таких продуктів може негативно впливати на печінку та підвищувати ризик жирової хвороби. Подібну думку поділяють і експерти з Healthline, наголошуючи, що більшість сухих сніданків — це ультраоброблені продукти з високим вмістом цукру та рафінованих вуглеводів. Вони радять уважно читати склад і надавати перевагу варіантам з високим вмістом клітковини.

Не менш суперечливим продуктом є і апельсиновий сік. Хоча його часто вважають корисним, у магазинних напоях може бути значна кількість цукру. На це звертає увагу науковець Джайлз Йо, наголошуючи, що за рівнем цукру апельсиновий сік іноді не поступається солодким газованим напоям.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу цільним фруктам або свіжовичавленому соку без доданого цукру, а також споживати навіть корисні продукти помірно, щоб уникнути негативного впливу на здоров’я.

Як вже писали "Коментарі", останні дослідження підтверджують, що помірне споживання вина може уповільнювати процес старіння у чоловіків, проте у жінок подібного ефекту не спостерігається. Ці результати були отримані групою вчених з університету LUM у Казамасімі, розташованому на півдні Італії, та опубліковані у The Daily Mail.