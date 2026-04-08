Чорний шоколад шодня: розкрито сенсаційну правду про наслідки його щоденного вживання

Багато людей час від часу полюбляють поласувати чимось солодким, і шоколад — це ідеальний вибір для задоволення бажання смаколиків. Real Simple розповіло, чи є шоколад розумним вибором для щоденного вживання з точки зору харчування.

Якщо вибір між молочним і чорним шоколадом, варто віддати перевагу останньому. Чорний шоколад містить менше доданого цукру та більше корисних речовин, таких як антиоксиданти.

Попри те, що обидва види шоколаду виготовляються з какао, чорний шоколад проходить мінімальнішу обробку, що робить його більш корисним. Він часто не містить коров'ячого молока або має його в малих кількостях, а також має менше цукру порівняно з молочним варіантом.

Чорний шоколад є одним із найкорисніших, адже з його допомогою можна задовольнити бажання до солодкого та одночасно забезпечити організм важливими поживними речовинами. Важливою його особливістю є вміст какао-сухої речовини не менше 50%, що забезпечує вищу концентрацію антиоксидантів, корисних для серця, і знижує кількість цукру в плиточці.

Дієтолог Шері Гау рекомендує вибирати шоколад із вмістом какао-сухої речовини не менше 70%. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), таке число чорного шоколаду містить такі поживні елементи:

Калорії: 170

Вуглеводи: 13 г

Клітковина: 3,09 г

Цукор: 6,8 г

Жири: 12,1 г

Білки: 2,21 г

Магній: 64,6 мг

Цинк: 0,938 мг

Залізо: 3,37 мг

Кофеїн: 22,7 мг

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, таких як флаваноли, чорний шоколад має кардіопротекторні властивості. Дослідження 2024 року показали, що бігуни-чоловіки, які споживали 50 грамів чорного шоколаду протягом двох тижнів, мали покращення артеріального тиску та функції артерій.

Деякі дослідники навіть вважають чорний шоколад функціональним продуктом харчування, що може знижувати ризик захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та рак. Дієтолог Гау додає, що вживання 30 грамів чорного шоколаду на день може позитивно впливати на здоров'я, особливо якщо він замінює інші солодощі.

Однак, вона наголошує, що порції чорного шоколаду слід контролювати. Вживати його треба в помірних кількостях і поєднувати з корисними продуктами, щоб уникнути надмірного споживання калорій та цукру.