Главная Новости Здоровье диета и питание Черный шоколад шодня: раскрыта сенсационная правда о последствиях его ежедневного употребления
Черный шоколад шодня: раскрыта сенсационная правда о последствиях его ежедневного употребления

Черный шоколад — один из самых полезных видов и пользуется высокой популярностью.

8 апреля 2026, 10:40
Автор:
Клименко Елена

Фото: из открытых источников

Многие люди иногда любят полакомиться чем-то сладким, и шоколад – это идеальный выбор для удовлетворения желания вкусностей. Real Simple рассказал, является ли шоколад разумным выбором для ежедневного употребления с точки зрения питания.

Если выбор между молочным и черным шоколадом, следует отдать предпочтение последнему. Черный шоколад содержит меньше добавленного сахара и больше полезных веществ, таких как антиоксиданты.

Несмотря на то, что оба вида шоколада производятся из какао, черный шоколад проходит минимальную обработку, что делает его более полезным. Он часто не содержит коровьего молока или имеет его в малых количествах, а также меньше сахара по сравнению с молочным вариантом.

Черный шоколад является одним из самых полезных, ведь с его помощью можно удовлетворить желание сладкого и одновременно обеспечить организм важными питательными веществами. Важной его особенностью является содержание какао-сухого вещества не менее 50%, что обеспечивает более высокую концентрацию антиоксидантов, полезных для сердца, и снижает количество сахара в плиточке.

Диетолог Шери Гау рекомендует выбирать шоколад с содержанием какао-сухого вещества не менее 70%. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), такое число черного шоколада содержит следующие питательные элементы:

  • Калории: 170
  • Углеводы: 13 г
  • Клетчатка: 3,09 г
  • Сахар: 6,8 г
  • Жиры: 12,1 г
  • Белки: 2,21 г
  • Магний: 64,6 мг
  • Цинк: 0,938 мг
  • Железо: 3,37 мг
  • Кофеин: 22,7 мг

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, таких как флаванолы, черный шоколад обладает кардиопротекторными свойствами. Исследования 2024 показали, что бегуны-мужчины, потреблявшие 50 граммов черного шоколада в течение двух недель, имели улучшение артериального давления и функции артерий.

Некоторые исследователи даже считают черный шоколад функциональным продуктом питания, что может снижать риск заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак. Диетолог Гау добавляет, что употребление 30 г черного шоколада в день может положительно влиять на здоровье, особенно если он заменяет другие сладости.

Однако она отмечает, что порции черного шоколада следует контролировать. Употреблять его нужно в умеренных количествах и сочетать с полезными продуктами во избежание чрезмерного потребления калорий и сахара.

Как уже писали "Комментарии", последние исследования подтверждают, что умеренное потребление вина может замедлять процесс старения у мужчин, однако у женщин подобного эффекта не наблюдается. Эти результаты были получены группой ученых из университета LUM в Казамассиме, расположенном на юге Италии, и опубликованы в The Daily Mail.



