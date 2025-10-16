Лише одна ложка кави допоможе забути про їжу на 6 годин: вражаюче відкриття

Якщо щоранку ви починаєте з чашки кави, а вже за кілька годин шукаєте щось перекусити — є проста порада від дієтологів. Замість нових дієт або складних схем харчування, достатньо додати до напою одну ложку звичайного аптечного засобу. Це допоможе приборкати голод до самого обіду.

Фото: з відкритих джерел

Мова йде про клітковину у порошку — популярний і доступний продукт, який легко знайти в аптеці. Дієтологи запевняють: додавання клітковини до ранкової кави може надовго позбавити відчуття голоду — іноді до 6 годин.

Як це працює? Потрапляючи в гарячий напій, розчинні волокна набухають і перетворюються на легкий гель. Він заповнює шлунок, створюючи ефект насичення, завдяки чому мозок отримує сигнал, що організм ситий. У результаті — зникає бажання постійно щось жувати.

Крім цього, клітковина уповільнює травлення, стабілізуючи рівень цукру в крові. А саме коливання глюкози часто викликає гострі приступи голоду. Додатковий бонус — клітковина майже не містить калорій і не має смаку, тож не змінює аромат чи текстуру улюбленої кави.

Найчастіше дієтологи рекомендують псиліум — це натуральний порошок із лушпиння подорожника. Він легко розчиняється, не має запаху та чудово поєднується з напоями.

Втім, важливо дотримуватись одного правила: обов’язково пити багато води протягом дня. Без достатньої кількості рідини волокна не зможуть повноцінно діяти й можуть спричинити здуття.

Також фахівці застерігають: людям із хронічними хворобами шлунка чи кишечника варто спершу порадитися з лікарем, перш ніж вводити клітковину у щоденний раціон.

