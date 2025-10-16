logo_ukra

Лише одна ложка кави допоможе забути про їжу на 6 годин: вражаюче відкриття
Лише одна ложка кави допоможе забути про їжу на 6 годин: вражаюче відкриття

Дієтологи поділилися способом, як уникнути перекусів до обіду.

16 жовтня 2025, 11:40
Якщо щоранку ви починаєте з чашки кави, а вже за кілька годин шукаєте щось перекусити — є проста порада від дієтологів. Замість нових дієт або складних схем харчування, достатньо додати до напою одну ложку звичайного аптечного засобу. Це допоможе приборкати голод до самого обіду.

Лише одна ложка кави допоможе забути про їжу на 6 годин: вражаюче відкриття

Мова йде про клітковину у порошку — популярний і доступний продукт, який легко знайти в аптеці. Дієтологи запевняють: додавання клітковини до ранкової кави може надовго позбавити відчуття голоду — іноді до 6 годин.

Як це працює? Потрапляючи в гарячий напій, розчинні волокна набухають і перетворюються на легкий гель. Він заповнює шлунок, створюючи ефект насичення, завдяки чому мозок отримує сигнал, що організм ситий. У результаті — зникає бажання постійно щось жувати.

Крім цього, клітковина уповільнює травлення, стабілізуючи рівень цукру в крові. А саме коливання глюкози часто викликає гострі приступи голоду. Додатковий бонус — клітковина майже не містить калорій і не має смаку, тож не змінює аромат чи текстуру улюбленої кави.

Найчастіше дієтологи рекомендують псиліум — це натуральний порошок із лушпиння подорожника. Він легко розчиняється, не має запаху та чудово поєднується з напоями.

Втім, важливо дотримуватись одного правила: обов’язково пити багато води протягом дня. Без достатньої кількості рідини волокна не зможуть повноцінно діяти й можуть спричинити здуття.

Також фахівці застерігають: людям із хронічними хворобами шлунка чи кишечника варто спершу порадитися з лікарем, перш ніж вводити клітковину у щоденний раціон.

Як вже писали "Коментарі", високий кров’яний тиск, або гіпертонія, сьогодні є проблемою багатьох людей, що значно підвищує ймовірність розвитку серцевих захворювань і ризик інсульту. Проте цей стан можна контролювати, змінивши свій спосіб життя. 



