logo

BTC/USD

111190

ETH/USD

4033.14

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Лишь одна ложка кофе поможет забыть о еде на 6 часов: поразительное открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Лишь одна ложка кофе поможет забыть о еде на 6 часов: поразительное открытие

Диетологи поделились способом, как избежать перекусов до обеда.

16 октября 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Если каждое утро вы начинаете с чашки кофе, а уже через несколько часов ищете что-то перекусить – есть простой совет от диетологов. Вместо новых диет или сложных схем питания достаточно добавить к напитку одну ложку обычного аптечного средства. Это поможет обуздать голод до самого обеда.

Лишь одна ложка кофе поможет забыть о еде на 6 часов: поразительное открытие

Фото: из открытых источников

Речь идет о клетчатке в порошке – популярном и доступном продукте, который легко найти в аптеке. Диетологи уверяют: добавление клетчатки к утреннему кофе может надолго лишить ощущения голода — иногда до 6 часов.

Как это работает? Попадая в горячий напиток, растворимые волокна набухают и превращаются в легкий гель. Он заполняет желудок, создавая эффект насыщения, благодаря чему мозг получает сигнал, что организм сыт. В результате – исчезает желание постоянно что-то жевать.

Кроме этого, клетчатка замедляет пищеварение, стабилизируя уровень сахара в крови. А именно колебания глюкозы часто вызывают острые приступы голода. Дополнительный бонус — клетчатка почти не содержит калорий и не имеет вкуса и не меняет аромат или текстуру любимого кофе.

Чаще всего диетологи рекомендуют псилиум – это натуральный порошок из шелухи подорожника. Он легко растворяется, без запаха и прекрасно сочетается с напитками.

Впрочем, важно соблюдать одно правило: обязательно пить много воды в течение дня. Без достаточного количества жидкости волокна не смогут полноценно действовать и могут вызвать вздутие.

Также специалисты предостерегают: людям с хроническими болезнями желудка или кишечника следует сначала посоветоваться с врачом, прежде чем вводить клетчатку в ежедневный рацион.

Как уже писали "Комментарии", высокое кровяное давление или гипертония сегодня является проблемой многих людей, что значительно повышает вероятность развития сердечных заболеваний и риск инсульта. Однако это состояние можно контролировать, изменив свой образ жизни.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости