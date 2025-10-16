Лишь одна ложка кофе поможет забыть о еде на 6 часов: поразительное открытие

Если каждое утро вы начинаете с чашки кофе, а уже через несколько часов ищете что-то перекусить – есть простой совет от диетологов. Вместо новых диет или сложных схем питания достаточно добавить к напитку одну ложку обычного аптечного средства. Это поможет обуздать голод до самого обеда.

Фото: из открытых источников

Речь идет о клетчатке в порошке – популярном и доступном продукте, который легко найти в аптеке. Диетологи уверяют: добавление клетчатки к утреннему кофе может надолго лишить ощущения голода — иногда до 6 часов.

Как это работает? Попадая в горячий напиток, растворимые волокна набухают и превращаются в легкий гель. Он заполняет желудок, создавая эффект насыщения, благодаря чему мозг получает сигнал, что организм сыт. В результате – исчезает желание постоянно что-то жевать.

Кроме этого, клетчатка замедляет пищеварение, стабилизируя уровень сахара в крови. А именно колебания глюкозы часто вызывают острые приступы голода. Дополнительный бонус — клетчатка почти не содержит калорий и не имеет вкуса и не меняет аромат или текстуру любимого кофе.

Чаще всего диетологи рекомендуют псилиум – это натуральный порошок из шелухи подорожника. Он легко растворяется, без запаха и прекрасно сочетается с напитками.

Впрочем, важно соблюдать одно правило: обязательно пить много воды в течение дня. Без достаточного количества жидкости волокна не смогут полноценно действовать и могут вызвать вздутие.

Также специалисты предостерегают: людям с хроническими болезнями желудка или кишечника следует сначала посоветоваться с врачом, прежде чем вводить клетчатку в ежедневный рацион.

