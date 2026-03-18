Лише два фрукти, і про високий тиск можна забути: неймовірне відкриття вчених

Багато людей вважають фрукти не обов'язковими для здорового харчування, однак нещодавнє дослідження показало, що вони можуть відігравати важливу роль у підтримці здоров’я серця, особливо для тих, хто має переддіабет. Це відкриття опубліковано в журналі Journal of the American Heart Association, і науковці роблять висновок, що деякі фрукти можуть допомогти знизити ризики серцево-судинних захворювань.

Дослідники поставили собі мету перевірити одну дуже просту ідею: як зміниться здоров'я людей з переддіабетом, якщо вони додадуть два конкретні фрукти до свого раціону, не змінюючи інших звичок. У результаті цього експерименту науковці зробили цікаві спостереження.

У дослідженні взяли участь дорослі з переддіабетом, яких поділили на дві групи. Перша група, що отримала назву "Авокадо-манго" (AM), щодня включала до свого раціону один середній авокадо та чашку свіжого манго. Ці фрукти споживалися як частина основних прийомів їжі або як перекуси. Кожен учасник цієї групи їв ці продукти протягом восьми тижнів.

Інша група, яка не отримувала в раціоні авокадо та манго, замість цих фруктів включала до свого харчування продукти, що містять вуглеводи, з такою ж кількістю калорій. Важливо, що в ході дослідження ніхто з учасників не отримував рекомендацій щодо схуднення або зміни фізичної активності. Єдиною суттєвою зміною було введення цих двох фруктів до раціону.

Після восьми тижнів дослідження науковці порівняли результати двох груп. Виявилося, що група, яка споживала авокадо і манго, продемонструвала значні поліпшення за кількома показниками, які стосуються серцево-судинного здоров’я.

