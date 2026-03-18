Лишь два фрукта, и о высоком давлении можно забыть: невероятное открытие ученых

Многие люди считают фрукты не обязательными для здорового питания, однако недавнее исследование показало, что они могут играть важную роль в поддержании здоровья сердца, особенно для тех, кто имеет преддиабет. Это открытие опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association, и учёные делают вывод, что некоторые фрукты могут помочь снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи задались целью проверить одну очень простую идею: как изменится здоровье людей с преддиабетом, если они добавят два конкретных фрукта в свой рацион, не меняя других привычек. В результате этого эксперимента ученые провели интересные наблюдения.

В исследовании приняли участие взрослые с преддиабетом, разделенные на две группы. Первая группа, получившая название "Авокадо-манго" (AM), ежедневно включала в свой рацион один средний авокадо и чашку свежего манго. Эти фрукты употреблялись как часть основных приемов пищи или как перекусы. Каждый участник этой группы ел эти продукты в течение восьми недель.

Другая группа, не получавшая в рационе авокадо и манго, вместо этих фруктов включала в свое питание продукты, содержащие углеводы, с таким же количеством калорий. Важно, что в ходе исследования никто из участников не получал рекомендаций по похудению или изменению физической активности. Единственным существенным изменением было введение этих двух фруктов в рацион.

После восьми недель исследования ученые сравнили результаты двух групп. Оказалось, что группа, потреблявшая авокадо и манго, продемонстрировала значительные улучшения по нескольким показателям, относящимся к сердечно-сосудистому здоровью.

