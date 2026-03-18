Ваша печінка за крок до знищення через один напій: медики шокували застереженням

Багато хто вважає алкоголь головним винуватцем проблем з печінкою. Однак існує інший, менш очевидний фактор, що може завдавати ще більшої шкоди органу, який відіграє важливу роль у детоксикації та обміні речовин. Йдеться про підсолоджені газовані напої, які, попри свою популярність, можуть становити серйозну загрозу для здоров'я печінки.

Ці напої, які регулярно потрапляють у наш раціон, містять високий рівень цукру, що може викликати розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Цей стан характеризується накопиченням жиру в печінкових клітинах, що порушує її функцію, навіть у тих людей, які не вживають алкоголь. Зокрема, дослідження, проведене в Медичній школі Бостонського університету за підтримки Гарвардської медичної школи, доводить, що наявність надмірної кількості цукру в раціоні може значно підвищити ризик розвитку цього захворювання.

Регулярне вживання газованих напоїв не лише погіршує обмін речовин, а й стає головним чинником у накопиченні жиру в печінці. Цей процес відбувається навіть у тих, хто повністю виключає алкоголь зі свого життя. НАЖХП стає все більш поширеною хворобою, і сьогодні її діагностують у кожного четвертого американця. Така хвороба не лише руйнує печінку, але й може призвести до серйозних ускладнень, таких як цироз або рак печінки.

Крім того, дослідження показують, що порушення сну можуть бути одним із перших симптомів проблем з печінкою. У пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки, до 80% страждають від безсоння, нічної сонливості, або навіть синдрому неспокійних ніг. Згідно з дослідженнями, якщо людина прокидається між 1 і 4 годинами ночі, це може бути ознакою того, що печінка не справляється з великим обсягом жиру. Проблеми з печінкою можуть викликати запалення, яке перешкоджає нормальному сну, порушуючи біологічні процеси в організмі.

Дослідження також підкреслюють важливість змін у дієті для зменшення ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Якщо ви хочете зберегти здоров'я цього важливого органу, слід звернути увагу на своє харчування, обмежити споживання солодких та газованих напоїв, а також включити в раціон продукти, які підтримують нормальну функцію печінки.

