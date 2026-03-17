Ваше серце у цілковитій безпеці завдяки цьому овочу: несподіване відкриття

Вживання великої кількості фруктів і овочів є одним із найкращих способів підтримати здоров’я серця. Ці продукти багаті на поживні речовини, що корисні для серця, включаючи клітковину, мінерали та антиоксиданти. Однак серед численних овочів є один, який має особливі властивості для серцево-судинної системи, і його користь значно вражає. Йдеться про авокадо, яке, за словами кардіолога Даріуша Мозаффаріана, є одним із найкращих овочів для підтримки серця.

Основною причиною його корисності є високий вміст мононенасичених жирних кислот – "хороших" жирів, які активно сприяють зниженню рівня ЛПНЩ (холестерину "поганого"). Відомо, що високий рівень цього виду холестерину може значно збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і інсульту, як зазначають експерти Центру з контролю та профілактики захворювань. Мононенасичені жири, що містяться в авокадо, допомагають нормалізувати рівень холестерину в крові, знижуючи ймовірність розвитку таких захворювань.

Крім того, авокадо є чудовим джерелом клітковини. Наприклад, лише половина авокадо здатна задовольнити до 20% вашої добової потреби в клітковині. Це важливо, оскільки клітковина не тільки підтримує здоровий рівень холестерину в організмі, але й перешкоджає всмоктуванню холестерину в шлунково-кишковому тракті, що також сприяє запобіганню серцево-судинним захворюванням.

Іншим важливим елементом авокадо є калій. Цей мінерал відіграє ключову роль у підтримці здоров'я серця, оскільки він допомагає знижувати артеріальний тиск і нейтралізує шкідливий вплив натрію, що також сприяє нормалізації тиску. Клітини серця потребують калію для правильної роботи, і його дефіцит може призвести до підвищеного артеріального тиску, що є ще одним важливим фактором ризику серцево-судинних захворювань.

