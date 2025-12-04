Лише цей продукт зробить вашу пам'ять ідеальною: науковці вразили заявою

Щоденне вживання звичайного арахісу може мати несподівано сильний позитивний ефект на роботу мозку людей старшого віку. До такого висновку дійшли науковці Маастрихтського університету, які дослідили, як регулярне споживання цього продукту впливає на пам’ять та кровотік у головному мозку.

Протягом 16 тижнів учасники експерименту — 31 здорова людина віком 65–75 років — додавали до раціону 60 грамів несоленого смаженого арахісу зі шкіркою. Результати виявилися показовими: вербальна пам’ять покращилася майже на 6%, а учасники значно краще справлялися із завданнями на запам’ятовування слів, навіть після паузи.

Науковці пояснюють ефект поєднанням двох механізмів. По-перше, арахіс містить L-аргінін — амінокислоту, що розширює судини й стимулює кровопостачання мозку. По-друге, шкірка арахісу багата на біоактивні сполуки, які захищають клітини від ушкоджень та сприяють їхньому відновленню. Посилений кровотік забезпечує мозок більшою кількістю кисню та поживних речовин, що напряму впливає на когнітивні функції.

МРТ-дослідження також підтвердило реальні фізіологічні зміни. Загальний мозковий кровотік зріс на 3,6%, у сірій речовині — на 4,5%. Найпомітніші зміни зафіксували у ділянках, які відповідають за пам’ять і мовлення: у лобових частках кровопостачання збільшилося на 6,6%, а у скроневих — на 4,9%.

Попри додаткові 340 калорій, вага учасників залишилася незмінною — вони автоматично скоротили кількість інших продуктів у раціоні. Дослідники підкреслюють: для максимального ефекту важливо вживати саме несолоний смажений арахіс у шкірці, адже саме вона містить найбільше антиоксидантів та клітковини.

