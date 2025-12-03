Інжир чи фінік: експерти вразили відкриттям про користь

Інжир і фініки часто порівнюють між собою, оскільки обидва сухофрукти містять багато природного цукру, клітковини та важливих мікроелементів. Проте між ними існують нюанси в поживній цінності, які визначають, який із цих фруктів буде кориснішим для конкретних аспектів здоров’я.

Інжир виділяється користю для травної системи. Обидва продукти багаті на клітковину, але інжир містить її трохи більше — майже 10 грамів на 100 грамів порівняно з 8 грамами у фініків. Крім того, інжир поєднує розчинну та нерозчинну клітковину. Нерозчинна клітковина сприяє ефективному просуванню їжі травним трактом і підвищує об’єм калових мас, а розчинна — живить корисні кишкові бактерії і допомагає виробляти коротколанцюгові жирні кислоти з протизапальним ефектом.

Що стосується контролю рівня цукру в крові, фініки можуть бути кращим вибором. Хоча вони містять більше цукру — близько 63 грамів на 100 грамів порівняно з 48 грамами в інжирі, їхній глікемічний індекс (ГІ) зазвичай нижчий, від 35 до 55 залежно від сорту. Це означає, що фініки рідко спричиняють різкі коливання рівня глюкози після їжі, тоді як інжир із ГІ 51–61 може підвищувати цукор у крові швидше.

Обидва фрукти багаті на антиоксиданти. Фініки особливо цінні поліфенолами, які зменшують запалення і окислювальний стрес та підтримують серце й імунну систему. Інжир багатий на флавоноїди та каротиноїди, а також мінералами — кальцієм, магнієм, калієм і залізом. Це робить його корисним для здоров’я кісток, серця, м’язів та профілактики дефіциту заліза.

