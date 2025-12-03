Инжир или финик: эксперты поразили открытием о пользе

Инжир и финики часто сравнивают между собой, поскольку оба сухофрукта содержат много природного сахара, клетчатки и важных микроэлементов. Однако между ними существуют нюансы в питательной ценности, которые определяют, какой из этих фруктов будет более полезен для конкретных аспектов здоровья.

Фото: из открытых источников

Инжир выделяется пользой для пищеварительной системы. Оба продукта богаты клетчаткой, но инжир содержит ее чуть больше — почти 10 граммов на 100 граммов по сравнению с 8 граммами у фиников. Кроме того, инжир сочетает растворимую и нерастворимую клетчатку. Нерастворимая клетчатка способствует эффективному продвижению пищи пищеварительным трактом и повышает объем каловых масс, а растворимая – питает полезные кишечные бактерии и помогает производить короткоцепочечные жирные кислоты с противовоспалительным эффектом.

Что касается контроля уровня сахара в крови, финики могут являться лучшим выбором. Хотя они содержат больше сахара — около 63 г на 100 г по сравнению с 48 г в инжире, их гликемический индекс (ГИ) обычно ниже, от 35 до 55 в зависимости от сорта. Это означает, что финики редко приводят к резким колебаниям уровня глюкозы после еды, тогда как инжир из ГИ 51–61 может повышать сахар в крови быстрее.

Оба фрукта богаты антиоксидантами. Финики особенно ценны полифенолами, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс и поддерживают сердце и иммунную систему. Инжир богат флавоноидами и каротиноидами, а также минералами — кальцием, магнием, калием и железом. Это делает его полезным для здоровья костей, сердца, мышц и профилактики дефицита железа.

