Только этот продукт сделает вашу память идеальной: учёные поразили заявлением

Ежедневное употребление обычного арахиса может оказать неожиданно сильный положительный эффект на работу мозга людей старшего возраста. К такому выводу пришли ученые Маастрихтского университета, исследовавшие, как регулярное потребление этого продукта влияет на память и кровоток в головном мозге.

В течение 16 недель участники эксперимента — 31 здоровый человек в возрасте 65-75 лет — добавляли в рацион 60 граммов несоленого жареного арахиса с кожурой. Результаты оказались показательными: вербальная память улучшилась почти на 6%, а участники значительно лучше справлялись с задачами на запоминание слов даже после паузы.

Ученые объясняют эффект сочетанием двух механизмов. Во-первых, арахис содержит L-аргинин – аминокислоту, расширяющую сосуды и стимулирующую кровоснабжение мозга. Во-вторых, кожура арахиса богата биоактивными соединениями, которые защищают клетки от повреждений и способствуют их восстановлению. Усиленный кровоток обеспечивает мозг большим количеством кислорода и питательных веществ, что напрямую влияет на когнитивные функции.

МРТ исследование также подтвердило реальные физиологические изменения. Общий мозговой кровоток вырос на 3,6%, в сером веществе – на 4,5%. Самые заметные изменения зафиксировали в участках, отвечающих за память и речь: в лобных долях кровоснабжение увеличилось на 6,6%, а в височных — на 4,9%.

Несмотря на дополнительные 340 калорий, вес участников остался неизменным — они автоматически сократили количество других продуктов в рационе. Исследователи подчеркивают: для максимального эффекта важно употреблять именно несоленый жареный арахис в кожуре, ведь именно она содержит больше антиоксидантов и клетчатки.

