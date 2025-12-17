Лише цей хліб є найкориснішим для бутербродів: відповідь трьох експертів вразила

Сьогодні вибір хліба в магазинах надзвичайно широкий, і не завжди легко зрозуміти, який варіант підходить для щоденних бутербродів, зазначає Real Simple. При цьому не всі види хліба однаково корисні для здоров’я: одні багаті поживними речовинами, інші ж можуть містити консерванти, добавлений цукор і підвищений рівень натрі

Фото: з відкритих джерел

Дієтологиня Бріттані Браун підкреслює, що важливу роль відіграють не лише інгредієнти, а й технологія приготування. Вона радить обирати хліб із мінімальним складом, де є лише необхідні компоненти — зерно, вода, сіль та іноді дріжджі. Усе інше часто є зайвими добавками.

Інша експертка, Кейтлін Хіпплі, радить звертати увагу на склад і особливо на вміст клітковини та рівень доданого цукру. Вона вважає, що калорійність продукту не дає повної картини користі, тому важливо перевіряти ці показники. Хіпплі обирає хліб, який містить щонайменше три грами клітковини на порцію — це допомагає довше зберігати ситість і контролювати апетит.

Дослідження Science Direct підтверджують, що клітковина сприяє регулюванню рівня цукру в крові та підтримує здоров’я травної системи. Менший вміст доданого цукру, за словами Хіпплі, зменшує енергетичні спади, знижує тягу до перекусів і зменшує ризик запальних процесів у організмі. Таким чином, обираючи хліб для бутербродів, варто звертати увагу на склад, вміст клітковини та мінімум доданих компонентів. Це дозволяє поєднати смак, ситість і користь для здоров’я, а також уникнути шкідливих добавок.

Як вже писав портал "Коментарі", раптовий підйом з ліжка одразу після пробудження, особливо в холодну пору року, може серйозно вплинути на організм. Коли людина миттєво стає вертикально, серцево-судинна система не встигає адаптуватися до різкої зміни положення тіла.