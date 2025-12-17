Після пробудження ніколи не можна робити цього: стало відомо про несподівану загрозу

Раптовий підйом з ліжка одразу після пробудження, особливо в холодну пору року, може серйозно вплинути на організм. Коли людина миттєво стає вертикально, серцево-судинна система не встигає адаптуватися до різкої зміни положення тіла. Внаслідок цього кров надходить до мозку повільніше, що може спричинити різкі коливання артеріального тиску та підвищує ризик серцево-судинних ускладнень, зокрема інсульту.

Фото: з відкритих джерел

Особливо небезпечним такий різкий підйом стає взимку. Низькі температури спричиняють звуження судин, і серце відчуває значно більше навантаження. У зоні підвищеного ризику перебувають літні люди та ті, хто страждає на хронічні хвороби серця, судин або нирок. Для них ранкова поспішність може мати серйозні наслідки.

Медики радять починати день без поспіху. Після пробудження корисно кілька секунд полежати, потягнутися, обережно поворушити руками і ногами, щоб тіло плавно адаптувалося до вертикального положення. Лише після цього варто повільно сісти на ліжко та залишатися в такому положенні одну-дві хвилини. Така проста звичка допомагає уникнути різких стрибків тиску та зміцнює серцево-судинну систему.

Не менш важливим є створення комфорту та тепла у холодний сезон. Теплий халат, шкарпетки, капці або навіть легкий головний убір захищають від охолодження вразливі ділянки тіла — голову, шию, плечі та ноги. Завдяки цьому знижується ризик переохолодження та полегшується робота серця в перші хвилини після пробудження.

Дотримання цих простих правил допомагає розпочати день без небезпечних навантажень для організму. Маленькі, на перший погляд, звички з ранку здатні суттєво впливати на здоров’я та самопочуття протягом усього дня. Піклуватися про своє серце та судини краще з перших секунд нового дня.

