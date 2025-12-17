Только этот хлеб самый полезный для бутербродов: ответ трех экспертов поразил

Сегодня выбор хлеба в магазинах очень широк, и не всегда легко понять, какой вариант подходит для ежедневных бутербродов, отмечает Real Simple. При этом не все виды хлеба одинаково полезны для здоровья: одни богаты питательными веществами, другие могут содержать консерванты, добавленный сахар и повышенный уровень натрия.

Фото: из открытых источников

Диетолог Бриттани Браун подчеркивает, что немаловажную роль играют не только ингредиенты, но и технология приготовления. Она советует выбирать хлеб с минимальным составом, где есть только необходимые компоненты – зерно, вода, соль и иногда дрожжи. Все остальное часто является излишними добавками.

Другой эксперт, Кейтлин Хиппли, советует обращать внимание на состав и особенно содержание клетчатки и уровень добавленного сахара. Она считает, что калорийность продукта не приносит полной картины пользы, поэтому важно проверять эти показатели. Хиппли выбирает хлеб, содержащий не менее трех граммов клетчатки на порцию — это помогает дольше сохранять сытость и контролировать аппетит.

Исследования Science Direct подтверждают, что клетчатка способствует регулированию уровня сахара в крови и поддерживает здоровье пищеварительной системы. Меньшее содержание добавленного сахара, по словам Хиппли, уменьшает энергетические спады, снижает тягу к перекусам и уменьшает риск воспалительных процессов в организме. Таким образом, выбирая хлеб для бутербродов, следует обращать внимание на состав, содержание клетчатки и минимум добавленных компонентов. Это позволяет сочетать вкус, сытость и пользу для здоровья, а также избежать вредных добавок.

