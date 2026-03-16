Лише цей чай здатен суттєво покращити ваше здоров'я: вражаюча правда про напій
НОВИНИ

Лише цей чай здатен суттєво покращити ваше здоров'я: вражаюча правда про напій

Дослідники з Китаю та США спільно провели аналіз наявних наукових даних, щоб оцінити вплив чаю на стан здоров’я людини

16 березня 2026, 14:30
Клименко Елена

Чай вважається одним із найкорисніших напоїв, однак його вплив на організм значною мірою залежить від того, який саме варіант обирає людина та як він приготований. Про це повідомляє Health із посиланням на науковий огляд, опублікований у журналі Beverage Plant Research. Дослідники дійшли висновку, що популярні напої на основі чаю, зокрема бутильований чай або bubble tea, можуть суттєво зменшувати корисні властивості цього напою і навіть підвищувати ризик розвитку деяких хронічних захворювань.

Фото: з відкритих джерел

У рамках дослідження науковці з Китаю та США проаналізували велику кількість наявних наукових робіт, які стосувалися впливу чаю на здоров’я людини. Для висновків використовувалися як клінічні дослідження за участю людей, так і експерименти на тваринах. Основну увагу приділили найпопулярнішим видам чаю — зеленому та чорному. Водночас експерти також розглядали менш поширені різновиди, серед яких жовтий чай, улун і темний ферментований чай.

Результати аналізу показали стабільний зв’язок між регулярним вживанням натурального чаю та зниженням ризику низки хронічних захворювань. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні проблеми, ожиріння, діабет другого типу, а також деякі види онкологічних хвороб. За словами дієтологів, цьому сприяють природні антиоксиданти, які містяться у чайному листі та допомагають боротися з вільними радикалами, що пошкоджують клітини організму.

Втім, експерти наголошують: користь значною мірою залежить від способу приготування напою. Наприклад, чай у пляшках часто проходить високотемпературну обробку, через що частина корисних антиоксидантів руйнується. Крім того, до таких напоїв зазвичай додають підсолоджувачі, ароматизатори та інші добавки. У bubble tea, який містить тапіоку, молоко або сиропи, також може бути багато цукру та насичених жирів.

Як вже писали  "Коментарі", команда вчених з Університету Кентуккі (США) виявила тісний зв’язок між безсонням та розвитком хвороби Альцгеймера — однієї з найпоширеніших форм деменції. Дослідники підкреслили, що проблеми зі сном часто з’являються задовго до появи класичних симптомів цього захворювання, а причина криється у токсичному накопиченні тау-білка у мозку.



