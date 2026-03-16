Только этот чай способен существенно улучшить ваше здоровье: поразительная правда о напитке

Чай считается одним из самых полезных напитков, однако его влияние на организм в значительной степени зависит от того, какой вариант выбирает человек и как он приготовлен. Об этом сообщает Health со ссылкой на научный обзор, опубликованный в журнале Beverage Plant Research. Исследователи пришли к выводу, что популярные напитки на основе чая, в частности бутылированный чай или bubble tea, могут существенно уменьшать полезные свойства этого напитка и даже повышать риск развития некоторых хронических заболеваний.

В рамках исследования ученые из Китая и США проанализировали множество имеющихся научных работ, которые касались влияния чая на здоровье человека. Для выводов использовались как клинические исследования с участием людей, так и эксперименты на животных. Основное внимание уделили самым популярным видам чая – зеленому и черному. В то же время, эксперты также рассматривали менее распространенные разновидности, среди которых желтый чай, улун и темный ферментированный чай.

Результаты анализа показали стабильную связь между регулярным употреблением натурального чая и снижением риска ряда хронических заболеваний. Речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых проблемах, ожирении, диабете второго типа, а также о некоторых видах онкологических болезней. По словам диетологов, этому способствуют природные антиоксиданты, которые содержатся в чайных листьях и помогают бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки организма.

Впрочем, эксперты отмечают: польза в значительной степени зависит от способа приготовления напитка. К примеру, чай в бутылках часто проходит высокотемпературную обработку, из-за чего часть полезных антиоксидантов разрушается. Кроме того, к таким напиткам обычно добавляют подсластители, ароматизаторы и другие добавки. Bubble tea, содержащий тапиоку, молоко или сиропы, также может быть много сахара и насыщенных жиров.

