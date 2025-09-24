logo_ukra

Лікарі у відчаї: стало відомо, чому кістки масово руйнуються після 60 років
Лікарі у відчаї: стало відомо, чому кістки масово руйнуються після 60 років

Регулярне споживання газованих напоїв, особливо після 60 років, може серйозно вплинути на міцність кісток через наявність фосфорної кислоти та штучних підсолоджувачів у складі.

24 вересня 2025, 11:50
У дитинстві нам часто радили пити молоко для зміцнення кісток — і не дарма: коров’яче молоко містить важливі для здоров’я кісткової тканини кальцій і вітамін D. Проте не всі напої однаково корисні: деякі можуть не лише не підтримувати здоров’я, а й шкодити кісткам, особливо з віком.

Видання Parade наголошує, що після 40 років у жінок і після 50 — у чоловіків, починається активна втрата кісткової маси. До 60 років це стає серйозною проблемою: остеопороз діагностується в половини жінок і чверті чоловіків до 65 років.

Окрім ризику розвитку ожиріння, діабету 2 типу та хвороб серця, солодка газована вода може також негативно впливати на кісткову систему.

"Широкомасштабні дослідження неодноразово показували, що часте споживання газованих напоїв пов’язане зі зниженням мінеральної щільності кісток і підвищеним ризиком переломів — особливо у жінок", — зазначає доктор Даг Лукас, ортопед і експерт з остеопорозу, віцепрезидент LifeMD. 

Причину такого впливу він вбачає у фосфорній кислоті, яка порушує баланс кальцію та фосфору в організмі. Надлишок фосфору без достатнього рівня кальцію провокує руйнування кісткової тканини та гальмує її відновлення.

Його думку підтримує доктор Даніель Кім, сімейний лікар з Medical Offices of Manhattan. Він пояснює, що високий рівень фосфору в газованих напоях перешкоджає засвоєнню кальцію, що безпосередньо впливає на обмін речовин у кістках.

До того ж за словами Лукаса, обираючи газовану воду, люди часто відмовляються від поживніших альтернатив — таких як молоко або збагачені вітамінами напої, які могли б підтримати здоров’я кісток.

Як вже писали "Коментарі", не всі продукти підходять для першого прийому їжі. Хоча калорійні страви — як-от млинці з м'ясом чи бутерброди з ковбасою — можуть швидко втамувати голод, вони часто провокують відчуття важкості, сонливість і різкі коливання енергії.  



