Здоровье диета и питание Врачи отчаялись: стало известно, почему кости массово разрушаются после 60 лет
НОВОСТИ

Врачи отчаялись: стало известно, почему кости массово разрушаются после 60 лет

Регулярное потребление газированных напитков, особенно после 60 лет, может оказать серьезное влияние на прочность костей из-за наличия фосфорной кислоты и искусственных подсластителей в составе.

24 сентября 2025, 11:50
В детстве нам часто советовали пить молоко для укрепления костей – и не зря: коровье молоко содержит важные для здоровья костной ткани кальций и витамин D. Однако не все напитки одинаково полезны: некоторые могут не только не поддерживать здоровье, но и вредить костям, особенно с возрастом.

Врачи отчаялись: стало известно, почему кости массово разрушаются после 60 лет

Фото: из открытых источников

Издание Parade отмечает, что после 40 лет у женщин и после 50 у мужчин начинается активная потеря костной массы. К 60 годам это становится серьезной проблемой: остеопороз диагностируется у половины женщин и четверти мужчин до 65 лет.

Кроме риска развития ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца, сладкая газировка может также негативно влиять на костную систему.

"Широкомасштабные исследования неоднократно показывали, что частое потребление газированных напитков связано со снижением минеральной плотности костей и повышенным риском переломов — особенно у женщин", — отмечает доктор Даг Лукас, ортопед и эксперт по остеопорозу, вице-президент LifeMD.

Причину такого воздействия он усматривает в фосфорной кислоте, которая нарушает баланс кальция и фосфора в организме. Избыток фосфора без достаточного уровня кальция провоцирует разрушение костной ткани и тормозит восстановление.

Его мнение поддерживает доктор Даниэль Ким, семейный врач из Medical Offices of Manhattan. Он объясняет, что высокий уровень фосфора в газированных напитках препятствует усвоению кальция, что оказывает непосредственное влияние на обмен веществ в костях.

К тому же по словам Лукаса, выбирая газировку, люди часто отказываются от более питательных альтернатив — таких как молоко или обогащенные витаминами напитки, которые могли бы поддержать здоровье костей.

Как уже писали "Комментарии", не все продукты подходят для первого приема пищи. Хотя калорийные блюда — например блины с мясом или бутерброды с колбасой — могут быстро утолить голод, они часто провоцируют чувство тяжести, сонливость и резкие колебания энергии.



