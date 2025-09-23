logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Завдяки цьому сніданку ви назавжди забудете про запалення: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Завдяки цьому сніданку ви назавжди забудете про запалення: про що мова

Збалансований сніданок заряджає енергією, підтримує травлення та позитивно впливає на самопочуття.

23 вересня 2025, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Не всі продукти підходять для першого прийому їжі. Хоча калорійні страви — як-от млинці з м’ясом чи бутерброди з ковбасою — можуть швидко втамувати голод, вони часто провокують відчуття важкості, сонливість і різкі коливання енергії. Замість цього дієтологи радять обирати поживну їжу з мінімальним вмістом цукру та шкідливих жирів.

Завдяки цьому сніданку ви назавжди забудете про запалення: про що мова

За словами фахівців, порушення балансу між антиоксидантами та вільними радикалами в організмі може викликати окислювальний стрес — стан, що підсилює запалення та може сприяти розвитку хронічних хвороб, таких як ішемія, артрит або неврологічні порушення.

Значну роль у цьому відіграє раціон. Надлишок перероблених, смажених або солодких продуктів суттєво підвищує рівень запалення. Особливо шкідливою вважається випічка на кшталт пончиків або магазинних тістечок — вона створює велике навантаження на організм з самого ранку.

Чому правильний сніданок важливий

Здоров’я травної системи прямо впливає на імунну відповідь і навіть на психоемоційний стан. Збалансований сніданок стабілізує рівень цукру, забезпечує енергію та допомагає організму ефективніше справлятися зі стресом і запальними процесами. Натомість надмірно жирна чи солодка їжа зранку може спровокувати різкий спад сил, дратівливість та системне запалення.

Продукти, що допомагають боротися із запаленням

·         Раціон, багатий на антиоксиданти, клітковину, вітаміни та омега-3, допомагає знизити запальні процеси:

·         Овочі та фрукти (ягоди, цитрусові, яблука, ківі) мають потужні антиоксидантні властивості.

·         Цільнозернові каші (вівсянка, гречка, кіноа) довго забезпечують енергією та підтримують стабільний рівень глюкози.

·         Білкові продукти (яйця, грецький йогурт, горіхи, насіння) зміцнюють імунітет і сприяють клітинному відновленню.

·         Корисні жири (лосось, сардини, авокадо, оливкова олія) містять омега-3, що активно борються з запаленням.

·         Природні протизапальні спеції — імбир, куркума, кориця — посилюють захисні функції організму.

Приклади сніданків, що підтримують здоров’я

·         Вівсянка на воді або рослинному молоці з ягодами, горіхами та насінням льону.

·         Грецький йогурт зі свіжими фруктами й ложечкою меду 

·         Омлет із зеленню, овочами та шматочком авокадо.

·         Смузі зі шпинатом, яблуком, ківі й насінням чіа.

Такий сніданок не лише допоможе почуватися краще впродовж дня, а й позитивно вплине на серце, мозок і травну систему, поступово знижуючи рівень запалення в організмі.

Як вже писали "Коментарі", справжнє вершкове масло завжди цінувалося за свої смакові якості та користь для організму. Воно є джерелом важливих вітамінів і жирних кислот, які підтримують імунітет, мозок і серцево-судинну систему. Але сьогодні споживачі часто стикаються з фальсифікатом, який не має нічого спільного з натуральним продуктом.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини