Здоров'я дієта і харчування Чому вершкове масло насправді небезпечне: експерти вразили новим відкриттям
Чому вершкове масло насправді небезпечне: експерти вразили новим відкриттям

Поради, як знайти натуральне масло та не купити небезпечну підробку.

23 вересня 2025, 08:20
Автор:
Клименко Елена

Справжнє вершкове масло завжди цінувалося за свої смакові якості та користь для організму. Воно є джерелом важливих вітамінів і жирних кислот, які підтримують імунітет, мозок і серцево-судинну систему. Але сьогодні споживачі часто стикаються з фальсифікатом, який не має нічого спільного з натуральним продуктом. Полиці магазинів заповнені сумішами, до складу яких входять дешеві рослинні жири, хімічні ароматизатори та барвники. Такий "продукт" може бути не лише марним, а й потенційно шкідливим для здоров’я.

Чому вершкове масло насправді небезпечне: експерти вразили новим відкриттям

Фото: з відкритих джерел

Чому фальсифіковане масло становить загрозу:

Неякісні жири: замість молочного жиру використовуються рослинні олії або маргарин, що можуть підвищувати рівень холестерину та шкодити судинам.

Хімія в складі: барвники й ароматизатори додаються для створення ілюзії натурального масла, але жодної харчової цінності вони не несуть.

Відсутність корисних речовин: у підробках ви не знайдете ані вітамінів A, D, E, ані кальцію чи омега-кислот, характерних для справжнього вершкового масла.

Як не потрапити на підробку: 5 простих порад 

Уважно читайте етикетку

У складі натурального масла має бути лише одне — пастеризовані вершки. Якщо бачите емульгатори, ароматизатори чи інші домішки — це не масло.

Перевіряйте жирність

Справжнє вершкове масло має містити не менше 72,5% жиру. Нижчі показники вказують, що перед вами спред або маргарин.

Оцінюйте ціну

Якісний продукт не може коштувати дешево. Підозріло низька ціна — один із перших сигналів фальсифікату.

Огляньте упаковку

Зверніть увагу на наявність адреси виробника, дати виготовлення та сертифікатів відповідності. Відсутність цих даних — серйозна причина насторожитись.

Подивіться на колір і консистенцію

Справжнє масло має бути однорідним, світло-жовтим, без плям, вкраплень і крапель води. Занадто насичений колір — ознака додавання барвників.

Як вже писали "Коментарі", У сучасному темпі життя багато хто обирає продукти, які не потребують багато часу на приготування. Снеки, напівфабрикати та "швидка їжа" здаються зручним рішенням — достатньо просто розігріти. Проте за зручністю часто ховається серйозна загроза для здоров’я. Такі продукти зазвичай містять високий вміст трансжирів, консерванти, підсилювачі смаку та штучні барвники, які при регулярному вживанні можуть провокувати ожиріння, підвищений тиск та захворювання серцево-судинної системи.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
