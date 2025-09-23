Чому вершкове масло насправді небезпечне: експерти вразили новим відкриттям

Справжнє вершкове масло завжди цінувалося за свої смакові якості та користь для організму. Воно є джерелом важливих вітамінів і жирних кислот, які підтримують імунітет, мозок і серцево-судинну систему. Але сьогодні споживачі часто стикаються з фальсифікатом, який не має нічого спільного з натуральним продуктом. Полиці магазинів заповнені сумішами, до складу яких входять дешеві рослинні жири, хімічні ароматизатори та барвники. Такий "продукт" може бути не лише марним, а й потенційно шкідливим для здоров’я.

Чому фальсифіковане масло становить загрозу:

Неякісні жири: замість молочного жиру використовуються рослинні олії або маргарин, що можуть підвищувати рівень холестерину та шкодити судинам.

Хімія в складі: барвники й ароматизатори додаються для створення ілюзії натурального масла, але жодної харчової цінності вони не несуть.

Відсутність корисних речовин: у підробках ви не знайдете ані вітамінів A, D, E, ані кальцію чи омега-кислот, характерних для справжнього вершкового масла.

Як не потрапити на підробку: 5 простих порад

Уважно читайте етикетку

У складі натурального масла має бути лише одне — пастеризовані вершки. Якщо бачите емульгатори, ароматизатори чи інші домішки — це не масло.

Перевіряйте жирність

Справжнє вершкове масло має містити не менше 72,5% жиру. Нижчі показники вказують, що перед вами спред або маргарин.

Оцінюйте ціну

Якісний продукт не може коштувати дешево. Підозріло низька ціна — один із перших сигналів фальсифікату.

Огляньте упаковку

Зверніть увагу на наявність адреси виробника, дати виготовлення та сертифікатів відповідності. Відсутність цих даних — серйозна причина насторожитись.

Подивіться на колір і консистенцію

Справжнє масло має бути однорідним, світло-жовтим, без плям, вкраплень і крапель води. Занадто насичений колір — ознака додавання барвників.

