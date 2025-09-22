Ці вкрай популярні продукти містять ризик для здоров'я: трійка лідерів шокує

У сучасному темпі життя багато хто обирає продукти, які не потребують багато часу на приготування. Снеки, напівфабрикати та "швидка їжа" здаються зручним рішенням — достатньо просто розігріти. Проте за зручністю часто ховається серйозна загроза для здоров’я. Такі продукти зазвичай містять високий вміст трансжирів, консерванти, підсилювачі смаку та штучні барвники, які при регулярному вживанні можуть провокувати ожиріння, підвищений тиск та захворювання серцево-судинної системи.

Фото: з відкритих джерел

Експерти назвали топ-3 найшкідливіші напівфабрикати, які варто повністю виключити з раціону:

1. Локшина швидкого приготування та пакетовані супи

Ці продукти практично повністю складаються з синтетичних добавок: ароматизаторів, барвників і великої кількості солі. Регулярне споживання такої їжі може негативно вплинути на обмін речовин, шлунково-кишковий тракт та загальний стан здоров’я.

2. Ковбаси, сосиски та інші м’ясні вироби

Більшість промислових зразків містять мінімум якісного м’яса, натомість — субпродукти, сою, ароматизатори, нітрити та фосфати. Надлишок таких інгредієнтів підвищує навантаження на нирки та інші органи. Якщо вже їсти подібне — краще обирати домашні варіанти, приготовані з перевірених інгредієнтів.

3. Заморожені м’ясні напівфабрикати

Котлети, нагетси, млинці з м’ясом — у таких продуктах часто майже немає повноцінного м’яса. Натомість у складі — шкіра, хрящі, панірування, надлишок солі, спецій, підсилювачі смаку, зокрема глутамат натрію (МНСГ), сахарин, аспартам, цикламат. Ці речовини здатні спричиняти затримку рідини в організмі, набряки та артеріальну гіпертензію.

