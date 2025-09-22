Эти очень популярные продукты содержат риск для здоровья: тройка лидеров шокирует

В современном темпе жизни многие выбирают продукты, не требующие много времени на приготовление. Снеки, полуфабрикаты и "быстрая еда" кажутся удобным решением – достаточно просто разогреть. Однако за удобством часто скрывается серьезная угроза здоровью. Такие продукты обычно содержат высокое содержание трансжиров, консерванты, усилители вкуса и искусственные красители, которые при регулярном употреблении могут провоцировать ожирение, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Фото: из открытых источников

Эксперты назвали топ-3 самые вредные полуфабрикаты, которые следует полностью исключить из рациона:

1. Лапша быстрого приготовления и пакетированные супы

Эти продукты практически полностью состоят из синтетических добавок: ароматизаторов, красителей и большого количества соли. Регулярное потребление такой пищи может оказать негативное влияние на обмен веществ, желудочно-кишечный тракт и общее состояние здоровья.

2. Колбасы, сосиски и другие мясные изделия

Большинство промышленных образцов содержат минимум качественного мяса, а субпродукты, сою, ароматизаторы, нитриты и фосфаты. Избыток таких ингредиентов повышает нагрузку на почки и другие органы. Если уж есть подобное – лучше выбирать домашние варианты, приготовленные из проверенных ингредиентов.

3. Замороженные мясные полуфабрикаты

Котлеты, наггетсы, блины с мясом — в таких продуктах часто почти нет полноценного мяса. В составе — кожа, хрящи, панирование, избыток соли, специй, усилители вкуса, в частности глутамат натрия (МНСГ), сахарин, аспартам, цикламат. Эти вещества способны вызвать задержку жидкости в организме, отеки и артериальную гипертензию.

