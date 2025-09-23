logo

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Почему сливочное масло действительно опасно: эксперты поразили новым открытием
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему сливочное масло действительно опасно: эксперты поразили новым открытием

Советы, как найти натуральное масло и не купить опасный подлог.

23 сентября 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Настоящее сливочное масло всегда ценилось за свои вкусовые качества и пользу для организма. Оно является источником важных витаминов и жирных кислот, поддерживающих иммунитет, мозг и сердечно-сосудистую систему. Но сегодня потребители часто сталкиваются с фальсификатом, не имеющим ничего общего с натуральным продуктом. Полки магазинов заполнены смесями, включающими дешевые растительные жиры, химические ароматизаторы и красители. Такой "продукт" может быть не только бесполезным, но и потенциально вредным для здоровья.

Почему сливочное масло действительно опасно: эксперты поразили новым открытием

Фото: из открытых источников

Почему фальсифицированное масло представляет угрозу:

Некачественные жиры вместо молочного жира используются растительные масла или маргарин, которые могут повышать уровень холестерина и вредить сосудам.

Химия в составе: красители и ароматизаторы прилагаются к созданию иллюзии натурального масла, но никакой пищевой ценности они не несут.

Отсутствие полезных веществ: в подделках вы не найдете ни витаминов A, D, E, кальция или омега-кислот, характерных для настоящего сливочного масла.

Как не попасть на подлог: 5 простых советов

Внимательно читайте этикетку

В составе натурального масла должно быть только одно – пастеризованные сливки. Если видите эмульгаторы, ароматизаторы или другие примеси – это не масло.

Проверяйте жирность

Настоящее сливочное масло должно содержать не менее 72,5% жира. Более низкие показатели указывают, что перед вами спред или маргарин.

Оценивайте цену

Качественный продукт не может стоить по дешевке. Подозрительно низкая цена – один из первых сигналов фальсификата.

Осмотрите упаковку

Обратите внимание на наличие адреса изготовителя, даты изготовления и сертификатов соответствия. Отсутствие этих данных – серьезная причина насторожиться.

Посмотрите на цвет и консистенцию

Настоящее масло должно быть однородным, светло-желтым, без пятен, вкраплений и капель воды. Слишком насыщенный цвет – признак добавления красителей.

Как уже писали "Комментарии", в современном темпе жизни многие выбирают продукты, не требующие много времени на приготовление. Снеки, полуфабрикаты и "быстрая еда" кажутся удобным решением – достаточно просто разогреть. Однако за удобством часто скрывается серьезная угроза здоровью. Такие продукты обычно содержат высокое содержание трансжиров, консерванты, усилители вкуса и искусственные красители, которые при регулярном употреблении могут провоцировать ожирение, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости