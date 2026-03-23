Лікарі назвали продукти, які знизять ризик деменції

Здоров’я мозку значною мірою залежить від раціону. За результатами довгострокових досліджень вчені визначили, який раціон допомагає захистити мозок від деменції.

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Найкращим раціоном, який може уповільнити старіння мозку, називають середземноморську дієту, багату на овочі, ягоди, горіхи та оливкову олію, пише видання Mirror.

“Дієта була пов'язана з меншою втратою тканини мозку з часом, особливо сірої речовини, та меншим “збільшенням шлуночків”, що є маркером старіння мозку”, — пояснили вчені та зазначили, що сіра речовина “відіграє ключову роль у пам'яті, навчанні та прийнятті рішень”, тоді як збільшення шлуночків відображає втрату тканини.

Дослідження показало, що вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, таких як ягоди, та високоякісних джерел білка, таких як птиця, можуть зменшити оксидативний стрес та пом’якшити пошкодження нейронів.

“І навпаки, швидко смажена їжа, часто з високим вмістом нездорових жирів, трансжирів та кінцевих продуктів глікування, може сприяти запаленню та пошкодженню судин”, — дійшли висновку дослідники.

За результатами дослідження з'ясували, що ті люди, які найсуворіше дотримувалися дієти, спостерігалося повільніше зменшення та втрата сірої речовини.

“Результати також свідчать про те, що позитивні зміни були більшим у людей похилого віку та тих, хто був активним і не мав надмірної ваги, що свідчить про те, що комбіновані підходи до способу життя можуть мати значний ефект”, — пише видання.

Керівник досліджень в Alzheimer's Research UK, доктор Джекі Ханлі підсумувала, що збалансоване харчування, активний спосіб життя зменшення вживання алкоголь, відмова від паління, контроль артеріального тиску можуть підтримувати здоров'я мозку з віком.

