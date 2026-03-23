Лікарі назвали продукти, які знизять ризик деменції

Кречмаровская Наталия
Здоров’я мозку значною мірою залежить від раціону. За результатами довгострокових досліджень вчені визначили, який раціон допомагає захистити мозок від деменції.
Найкращим раціоном, який може уповільнити старіння мозку, називають середземноморську дієту, багату на овочі, ягоди, горіхи та оливкову олію, пише видання Mirror.
Дослідження показало, що вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, таких як ягоди, та високоякісних джерел білка, таких як птиця, можуть зменшити оксидативний стрес та пом’якшити пошкодження нейронів.
За результатами дослідження з'ясували, що ті люди, які найсуворіше дотримувалися дієти, спостерігалося повільніше зменшення та втрата сірої речовини.
Керівник досліджень в Alzheimer's Research UK, доктор Джекі Ханлі підсумувала, що збалансоване харчування, активний спосіб життя зменшення вживання алкоголь, відмова від паління, контроль артеріального тиску можуть підтримувати здоров'я мозку з віком.
