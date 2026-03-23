Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи назвали продукты, которые снизят риск деменции
Врачи назвали продукты, которые снизят риск деменции

ТОП продуктов, которые помогут защитить мозг от старения и снизить риск деменции

23 марта 2026, 16:11
Кречмаровская Наталия

Здоровье мозга в значительной степени зависит от рациона. По результатам долгосрочных исследований ученые определили, какой рацион помогает оградить мозг от деменции.

Лучшим рационом, который может замедлить старение мозга, называют средиземноморскую диету, богатую овощами, ягодами, орехами и оливковым маслом, пишет издание Mirror.

"Диета была связана с меньшей потерей ткани мозга со временем, особенно серого вещества, и меньшим "увеличением желудочков", что является маркером старения мозга", — пояснили ученые и отметили, что серое вещество играет ключевую роль в памяти, обучении и принятии решений, тогда как увеличение желудочков отражает потерю ткани.

Исследование показало, что употребление продуктов, богатых антиоксидантами, такими как ягоды, и высококачественными источниками белка, такими как птица, могут уменьшить оксидативный стресс и смягчить повреждение нейронов.

"И наоборот, быстро жареная пища, часто с высоким содержанием нездоровых жиров, трансжиров и конечных продуктов гликирования, может способствовать воспалению и повреждению сосудов", — заключили исследователи.

По результатам исследования выяснили, что те люди, которые строго соблюдали диету, наблюдалось медленнее уменьшение и потеря серого вещества.

"Результаты также свидетельствуют о том, что положительные изменения были больше у пожилых людей и тех, кто был активным и не имел чрезмерного веса, что свидетельствует о том, что комбинированные подходы к образу жизни могут иметь значительный эффект", — пишет издание.

Руководитель исследований в Alzheimer's Research UK, доктор Джеки Ханли подытожила, что сбалансированное питание, активный образ жизни, уменьшение употребления алкоголя, отказ от курения, контроль артериального давления могут поддерживать здоровье мозга с возрастом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на опухоль головного мозга.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/mind-diet-cutting-out-three-36884721
