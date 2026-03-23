Врачи назвали продукты, которые снизят риск деменции

Кречмаровская Наталия
Здоровье мозга в значительной степени зависит от рациона. По результатам долгосрочных исследований ученые определили, какой рацион помогает оградить мозг от деменции.
Лучшим рационом, который может замедлить старение мозга, называют средиземноморскую диету, богатую овощами, ягодами, орехами и оливковым маслом, пишет издание Mirror.
Исследование показало, что употребление продуктов, богатых антиоксидантами, такими как ягоды, и высококачественными источниками белка, такими как птица, могут уменьшить оксидативный стресс и смягчить повреждение нейронов.
По результатам исследования выяснили, что те люди, которые строго соблюдали диету, наблюдалось медленнее уменьшение и потеря серого вещества.
Руководитель исследований в Alzheimer's Research UK, доктор Джеки Ханли подытожила, что сбалансированное питание, активный образ жизни, уменьшение употребления алкоголя, отказ от курения, контроль артериального давления могут поддерживать здоровье мозга с возрастом.
