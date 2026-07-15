Лікар шокував: що відбувається з організмом після вживання дієтичної коли

Дієтичну колу часто обирають за меншу кількість калорій, однак чи дійсно вона безпечніша. Експерти розповіли, що відбувається з організмом після вживання напою.

Кола. Ілюстративне фото

Фармацевт Нірадж Наік пояснив, що через 20 хвилин після вживання дієтичної коли організм переходить у режим накопичення жиру. За його словами, інсулін реагує на штучні підсолоджувачі так само, як на цукор, що підвищує ризик гіпертонії та діабету 2 типу, пише видання Mirror.

Зміни, які відбуваються після вживання дієтичної коли

10 хвилин — фосфорна кислота починає атакувати зубну емаль. Штучний підсолоджувач аспартам активує рецептори смаку, створюючи ілюзію, що організм отримав цукор. Це може спричинити хибну реакцію метаболізму.

20 хвилин - за словами Наіка, організм переходить у "режим зберігання жиру". Інсулін реагує на аспартам подібно до реакції на глюкозу. Це пов’язано з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії та діабету 2 типу.

40 хвилин — комбінація кофеїну та аспартаму створює короткочасний "кайф", який фармацевт порівнює з дією кокаїну. Регулярне вживання може призвести до виснаження мозку через надмірну стимуляцію нейрорецепторів.

60 хвилин — через годину після споживання дієтичної коли людина може відчувати ще більший голод і спрагу, що підштовхує до вживання солодких закусок. Це створює замкнене коло, яке сприяє набору ваги.

Чому це небезпечно

Спеціаліст вказав на декілька важливих моментів, які несуть небезпеку.

Аспартам — використовується як замінник цукру, у 200 разів солодший за сахарозу. У 2023 році ВООЗ віднесла його до категорії "можливо канцерогенних" речовин.

Інсулінова реакція — навіть без реального цукру організм реагує на підсолоджувачі, що може спричинити метаболічні порушення.

Психологічний ефект — короткочасний "кайф" від кофеїну та аспартаму може формувати звичку, схожу на залежність.

Фармацевт Нірадж Наік наголошує, що регулярне вживання дієтичної коли може мати серйозні наслідки для здоров’я. Навіть якщо напій не містить калорій, він здатний впливати на метаболізм, зуби та мозок.

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