Врач шокировал: что происходит с организмом после употребления диетической колы

Диетическую колу часто выбирают за меньшее количество калорий, однако действительно ли она более безопасна. Эксперты рассказали, что происходит с организмом после употребления напитка.

Кола. Иллюстративное фото

Фармацевт Нирадж Наик объяснил, что через 20 минут после употребления диетической колы организм переходит в режим накопления жира. По его словам, инсулин реагирует на искусственные подсластители так же, как сахар, что повышает риск гипертонии и диабета 2 типа, пишет издание Mirror.

Изменения, которые происходят после употребления диетической колы

10 минут – фосфорная кислота начинает атаковать зубную эмаль. Искусственный подсластитель аспартам активирует рецепторы вкуса, создавая иллюзию, что организм получил сахар. Это может вызвать ложную реакцию метаболизма.

20 минут – по словам Наика, организм переходит в "режим хранения жира". Инсулин реагирует на аспартам подобно реакции на глюкозу. Это связано с повышенным риском развития гипертонии и диабета 2 типа.

40 минут – комбинация кофеина и аспартама создает кратковременный "кайф", который фармацевт сравнивает с действием кокаина. Регулярное употребление может привести к истощению мозга из-за чрезмерной стимуляции нейрорецепторов.

60 минут – через час после потребления диетической колы человек может испытывать еще больший голод и жажду, что подталкивает к употреблению сладких закусок. Это создает замкнутый круг, способствующий набору веса.

Почему это опасно

Специалист указал на несколько важных моментов, представляющих опасность.

Аспартам — используется как заменитель сахара, в 200 раз слаще сахарозы. В 2023 году ВОЗ отнесла его к категории "возможно канцерогенных" веществ.

Инсулиновая реакция – даже без реального сахара организм реагирует на подсластители, что может вызвать метаболические нарушения.

Психологический эффект – кратковременный "кайф" от кофеина и аспартама может формировать привычку, похожую на зависимость.

Фармацевт Нирадж Наик отмечает, что регулярное употребление диетической колы может иметь серьезные последствия для здоровья. Даже если напиток не содержит калорий, он влияет на метаболизм, зубы и мозг.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие фрукты спасут сердце.



