Лікар назвав продукти, які знизять ризик раку та серцево-судинних захворювань
Лікар назвав продукти, які знизять ризик раку та серцево-судинних захворювань

Два продукти, які допоможуть знизити ризик раку та серцево-судинних захворювань

2 березня 2026, 13:19
Автор:
Кречмаровская Наталия

Ризик розвитку серцево-судинних захворювань та раку допоможе знизити правильний раціон.

Лікар назвав продукти, які знизять ризик раку та серцево-судинних захворювань

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Сімейний лікар Амір Хан радить додати до раціону моркву та овес, пише видання Express.

Морква, за словами лікаря,  містить розчинну клітковину під назвою “пектин”. Він допомагає живити “корисні для кишківника бактерії”, та “уповільнити всмоктування цукру та холестерину в кишечнику”. До того ж, як пише видання, морква містить бета-каротин — потужний антиоксидант.

“Організм перетворює бета-каротин на вітамін А, який, як підтвердив доктор Хан, корисний для зору та імунної системи”, — пише видання.

Цей антиоксидант, зазначає лікар, “пов’язаний зі зниженням ризику серцевих захворювань та деяких видів раку”. Лікар радить вживати морквяні палички з ложкою хумусу, додавати в салати, в рагу чи запіканки.

Продукт, який допоможе знизити артеріальний тиск та покращити здоров'я серця, за словами лікаря, це овес

“Він багатий на антиоксиданти та корисні рослинні сполуки, які називаються поліфенолами. Овес також містить унікальний для нього антиоксидант під назвою авенантрамід”, — цитує слова лікаря видання.

Цей антиоксидант корисний тим, що стимулює вироблення молекул газу, що може допомогти розширити кровоносні судини та знизити артеріальний тиск.

Овес також багатий на бета-глюкан, розчинну харчову клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину, що своєю чергою запобігає серцевим захворюванням.

Нагадаємо: портал Коментарі писав про приховані симптоми раку, які рідко помічають, адже онкологічні захворювання не завжди на ранніх стадіях характеризуються чіткими ознаками.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2174494/dr-amir-khan-reduce-heart-disease-cancer-risk
