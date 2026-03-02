logo

Врач назвал продукты, которые снизят риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний
НОВОСТИ

Врач назвал продукты, которые снизят риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Два продукта, которые помогут снизить риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний

2 марта 2026, 13:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака поможет снизить правильный рацион.

Врач назвал продукты, которые снизят риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Семейный врач Амир Хан советует добавить в рацион морковь и овес, пишет издание Express.

Морковь, по словам врача, содержит растворимую клетчатку под названием "пектин". Он помогает питать "полезные для кишечника бактерии" и "замедлить всасывание сахара и холестерина в кишечнике". К тому же, как пишет издание, морковь содержит бета-каротин – мощный антиоксидант.

"Организм превращает бета-каротин в витамин А, который, как подтвердил доктор Хан, полезен для зрения и иммунной системы", — пишет издание.

Этот антиоксидант, отмечает врач, "связан со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака". Врач советует употреблять морковные палочки с ложкой хумуса, добавлять в салаты, рагу или запеканки.

Продукт, который поможет снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца, по словам врача, это овес.

"Он богат антиоксидантами и полезными растительными соединениями, которые называются полифенолами. Овес также содержит уникальный для него антиоксидант под названием авенантрамид", — цитирует слова врача издания.

Этот антиоксидант полезен тем, что стимулирует выработку молекул газа, что поможет расширить кровеносные сосуды и снизить артериальное давление.

Овес также богат бета-глюканом, растворимой пищевой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина, что в свою очередь предотвращает сердечные заболевания.

Напомним: портал Комментарии писал о скрытых симптомах рака, которые редко замечают, ведь онкологические заболевания не всегда на ранних стадиях характеризуются четкими признаками.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2174494/dr-amir-khan-reduce-heart-disease-cancer-risk
