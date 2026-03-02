Врач назвал продукты, которые снизят риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака поможет снизить правильный рацион.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Семейный врач Амир Хан советует добавить в рацион морковь и овес, пишет издание Express.
Морковь, по словам врача, содержит растворимую клетчатку под названием "пектин". Он помогает питать "полезные для кишечника бактерии" и "замедлить всасывание сахара и холестерина в кишечнике". К тому же, как пишет издание, морковь содержит бета-каротин – мощный антиоксидант.
Этот антиоксидант, отмечает врач, "связан со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака". Врач советует употреблять морковные палочки с ложкой хумуса, добавлять в салаты, рагу или запеканки.
Продукт, который поможет снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца, по словам врача, это овес.
Этот антиоксидант полезен тем, что стимулирует выработку молекул газа, что поможет расширить кровеносные сосуды и снизить артериальное давление.
Овес также богат бета-глюканом, растворимой пищевой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина, что в свою очередь предотвращает сердечные заболевания.
